¿Piensas comprar un PlayStation 5 en el Buen Fin? Guía esencial con juegos, accesorios y todo para exprimir tu nueva consola

Si estás pensando en aprovechar el Buen Fin para comprar tu PlayStation 5 (PS5), este es un excelente momento, pues puedes encontrar todo lo que necesitas: bundles, controles y juegos, y con buenos descuentos. Y si vas a invertir en la consola más popular de la generación, mejor hacerlo con información clara.

PlayStation 5 en el Buen Fin: qué comprar, qué evitar y cómo sacarle todo el jugo

Para ahorrarte tiempo, aquí tienes una guía sencilla y directa para arrancar tu PS5 con la mejor experiencia posible.

¿Qué versión del PS5 te conviene?

Hoy existen dos modelos:



PS5 Slim (versión estándar / con lector de disco)

(versión estándar / con lector de disco) PS5 Slim Digital (TIP: Esta versión la puedes encontrar a $7,499 en Elektra)

Consejo: Si el bundle del PS5 con lector incluye un juego (Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, etc.) a buen precio, generalmente es la compra más inteligente del Buen Fin.

Juegos perfectos para estrenar tu PS5

Títulos que realmente muestran por qué el PS5 es tan querido:

1. Marvel’s Spider-Man 2

Uno de los favoritos de los fans de la consola. Este juego te dará velocidad, gráficos espectaculares y combate fluido. El mejor juego para estrenar consola que te pondrá en la piel de uno de los superhéroes más famosos del mundo.

2. God of War: Ragnarök

Obligatorio. Una de las historias más potentes de la generación con gráficos y ambientación imperdible.

3. Horizon Forbidden West

Mundo abierto, visualmente impresionante y lleno de acción. Perfecto para explotar el modo 4K que puedes disfrutar con la consola.

4. Gran Turismo 7

Un juego de carreras que te hará sentir un piloto real. Si tienes TV con HDR, es un espectáculo. Perfecto para quienes disfrutan de carreras más realistas.

Accesorios imprescindibles para disfrutar tu PS5 al máximo

A continuación te damos las opciones de accesorios que debes considerar adquirir para disfrutar de tu consola al 100 %:



Audífonos Pulse 3D / Inzone H7

Aprovechan mejor el audio 3D de la consola; la diferencia en juegos narrativos es enorme.



DualSense adicional

Si juegas con amigos o pareja, lo agradecerás. Además, muchos juegos cooperativos brillan en PS5.



Base de carga para controles

Te olvidas de cables y siempre tienes un mando listo.



SSD interno NVMe (1–4 TB, compatible con PS5)

La mejor inversión si planeas instalar muchos juegos. Instalación rápida y segura.



TV 4K con HDMI 2.1 (120 Hz)

Si ya tienes una, perfecto. Si no, es lo que realmente desbloquea el potencial del PS5 en rendimiento y fluidez.

El PlayStation es una gran consola para adquirir durante el Buen Fin, y con esta guía tendrás todo lo necesario para disfrutarla desde el primer momento.

