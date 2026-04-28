¿Vas a perder tus juegos digitales? La actualización de PlayStation que PREOCUPA a los gamers

Hay mucha preocupación por parte de los gamers por una nueva actualización en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, esto luego de que se detectara un nuevo sistema que podría limitar el acceso a juegos digitales si no te conectas a internet por lo menos cada 30 días. Algunos notaron este cambio a finales de marzo de 2026, pero se empezó a viralizar apenas el 24 de abril, cuando usuarios reportaron un “Periodo de Validez” en sus títulos. Sony no ha salido a revelar nada al respecto; sin embargo, este tema ya ha reabierto el debate: ¿realmente eres dueño de tus juegos?

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¿Qué es el “Periodo de Validez” en PlayStation?

Es un nuevo sistema implementado por PlayStation para las consolas PS5 y PS4. De acuerdo con los jugadores, se trata de un temporizador de 30 días en juegos digitales. Dicho de otra forma, se trata de una fecha de inicio y fin en la licencia de los juegos digitales que has adquirido. Este bloqueo entra en acción si no hay conexión a internet. Esto afectaría principalmente juegos comprados después del 25 de marzo de 2026.

¿Podrías perder acceso a tus juegos digitales?

Si el sistema se confirma, tendrías que conectarte a internet mínimo cada cierto tiempo para que no se bloquee el acceso temporalmente, pues la compra en sí no se perdería. Todo esto se relaciona con los sistemas DRM (gestión de derechos digitales).

|Sanket Mishra

¿Es un error o una nueva política de Sony?

La verdad es que aún no hay respuesta clara; algunos sugieren que podría tratarse de un fallo temporal o parte de una nueva estrategia de medidas de seguridad. Pero lo repetimos: a pesar del tiempo que lleva el escándalo en el mundo gamer, Sony no ha salido a rendir ningún tipo de investigación. De ser real también hay que tener claro que no significa que todo esto sea definitivo, pues históricamente los cambios así han sido revertidos tras críticas.