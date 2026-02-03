Resident Evil se APODERA de la CDMX, esta es la ubicación de Racoon City en su nuevo corto live action

Maika Monroe es la protagonista del nuevo corto live action de Resident Evil: Réquiem , el próximo videojuego producido por Capcom y este nuevo material ha causado gran emoción en todos los fans de la saga debido a los detalles tan cuidados que tiene.

¿Qué se puede ver en el corto de Resident Evil?

En el corto, el cuál tiene una duración de tres minutos con cuarenta y cinco segundos podemos ver a Maika Monroe compartir momentos con su pequeña hija, salir al parque y pasar la noche juntas, pero después de eso pasar por momentos llenos de tensión y caos en los que comienzan a escuchar sirenas y ver transmisiones de emergencia en donde revelan que hay brotes y que las personas deben refugiarse. El ambiente está lleno de gritos y personas escapando por sobrevivir.

Por otro lado, uno de los lugares protagónicos de esta historia será la icónica Raccoon City, la cual quedó destruida luego de un ataque zombie. Una de las cosas más sorpresivas de esta producción es que el corto fue grabado en la Ciudad de México. Esta noticia fue una de las mejores para todos los fans de este videojuego, pues fue una forma de mantener la icónica historia de ataques zombies con una cercanía mayor a los fans mexicanos. Por otra parte, esta producción contó con un gran equipo; por ejemplo, el maquillaje fue uno de los elementos más cuidado y trabajados pues la caracterización de Maika Monroe tardó aproximadamente ocho horas en realizarse, el cuál sin duda fue muy profesional ya que transmitió miedo, tensión y la imagen de una persona infectada por el virus.

Este nuevo corto es una experiencia distinta para el jugador, mismo que tendrá que enfrentarse a una historia llena de retos, suspenso, miedo y terro; todo con tal de sobrevivir. Con este nuevo corto la famosa saga japonesa cobra un nuevo sentido ya que históricamente y desde su creación ha sido un gran referente no solo en los videojuegos sino en el cine, consolidando y mezclando de manera fuerte dos industrias; la cinematográfica y la gamer.

¿Cuándo se estrenará el juego?

El videojuego estará disponible a partir del próximo 27 de febrero y estrá disponible para los siguientes dispositivos: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.