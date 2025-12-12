Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 este 2026: Estas son las nuevas sorpresas del mundo gamer

Resident Evil Requie es una de las grandes sorpresas este 2026. El juego saldrá el 27 de febrero de 2026, por otro lado también estará disponible The Duskbloods y Final Fantasy VII Remake Intergrade.

¿Cuántos juegos hay de Resident Evil Requie?

Sin duda alguna Resident Evil Requie es uno de los juegos con más éxito en la historia. Actualmente cuenta con juegos originales como Resident Evil (1996), RE2 (1998), RE3: Némesis (1999), RE Code: Veronica (2000). Sin embargo, las versiones han ido cambiando, han tenido rediseños y actualizaciones. También hay diversos Spin-offs como Resident Evil Zero , Revelations 1 y 2 , Operation Raccoon City , Umbrella Chronicles , Dead Aim así como otras versiones para celulares como Resident Evil Survivor y Gaiden. Esto es importante ya que no todas las personas cuentan con consolas lo que lo vuelve más accesible al publico gamer.

¿De qué trata Resident Evil?

Resident Evil es una serie de videojuegos que se trata de sobrevivir en un mundo de zombies en donde el uso de disparos es necesario. La ambientación de este juego es terrorífica y muy sombría donde solo se respira suspenso y mucho peligro.

Es importante decir que Resident Evil es uno de los proyectos que más dinero ha generado ya que su universo se ha expandido a otros medios como películas, libros, comics, novelas e incluso audiolibros.

Con la llegada de este juego a Nintendo Switch 2 una nueva ola para este proyecto gamer inicia ya que títulos como Resident Evil disponibles en este tipo de dispositivos marcan una nueva era en la industria del entretenimiento e incluso la programación y tecnología.

