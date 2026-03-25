¡Sorpendente! A sus 91 años de edad abuelito termina Resident Evil Requiem

Las redes sociales se han conmovido con el video de un anciano en China, el cual aparece muy concentrado jugando uno de los videojuegos más populares de las últimas semanas: Resident Evil Requiem. Si bien el momento nos hizo pensar “quiero llegar a ser como él”, algo que sin duda ha sido el verdadero motivo de su viralización es que, a sus 91 años, el abuelito tiene su libreta de anotaciones en perfecto orden. Esto con tal de no olvidar ningún dato y poder pasar los puzles sin ningún problema.

En china, un viejo de 91 años se paso todo resident evil requiem en vivo y sin ayuda



Iba anotando todo en un libro para no olvidarse de los acertijos



Y aca todos los pibes mirando guías para saber las contraseñas de la caja fuerte, si hablo de vos 👁 pic.twitter.com/yMZCQERmR4 — ElBuni (@therealbuni) March 25, 2026

¡El secreto para pasar los puzles en Resident Evil Requiem!

Es bien sabido que los puzles o rompecabezas en la saga de Resident Evil son el pan de cada juego, pues si bien el survival horror es lo que nos mantiene con los nervios de punta, la acción y los acertijos son los que durante años nos han mantenido amarrados a esta saga de Capcom.

Pero, ¿qué mejor que la sabiduría de un anciano chino de 91 años para brindarnos el secreto para resolver los puzles sin necesidad de acudir a internet en busca de un empujón o la respuesta correcta? Así es: regresar al pasado, cuando la tecnología no lo era todo y el papel y la pluma eran nuestro método más factible para recordar cada pista, leyenda o número que después nos ayudaría a abrir alguna caja fuerte o resolver algún rompecabezas.

No existe un secreto absoluto, pero sí la guía de alguien que sin duda logró terminar un videojuego de nueva generación con herramientas de su propia generación. Sin duda, los gamers más veteranos tienen secretos o fórmulas que no deberían perderse.

Resident Evil Requiem rompe récords

Si bien en China lo jugó un gamer veterano que nos dio un gran ejemplo, este videojuego logró romper récords con más de 5 millones de ventas en tan solo los primeros 5 días de su estreno, además de alcanzar la mayor cantidad de personas conectadas simultáneamente en Steam.

Lo que significa que no solo es una gran entrega, sino que Capcom y Resident Evil tienen vida para rato, y más ahora con su aniversario número 30.