¡Previo a su estreno, esta es la calificación del videojuego Resident Evil Requiem!

A días del estreno mundial del videojuego Resident Evil Requiem, la crítica ha dado su calificación más honesta a la novena entrega de la franquicia de survival horror de Capcom. Si bien con el tráiler nos dieron importantes pistas que nos remontan al inicio del contagio en Raccoon City donde nos enteramos de que los sobrevivientes realmente terminaron contagiados y vimos a León S. Kennedy regresar a la comisaría que le daría una interesante bienvenida, aún no tenemos contexto en cuestión de jugabilidad ni cinemáticas.

Por ello, es importante tomar en cuenta las calificaciones de quienes han tenido la exclusiva oportunidad de disfrutar el videojuego antes que todos.

¡Metacritic califica a Resident Evil Requiem!

Si bien tenemos una calificación general de 88, la crítica se ha dividido con puntuaciones distintas dependiendo de la plataforma en la que se juegue. En este caso, las calificaciones se distribuyen de la siguiente manera:



PlayStation 5: 88

Xbox: 92

PC: 91

Nintendo Switch: 90

Entre los comentarios sobre el videojuego destacan principalmente los positivos, donde se menciona que la historia incluye fanservice, puzzles, survival horror y mucho suspenso en sus misiones.

Sobre todo, señalan que si eres seguidor de la franquicia desde el inicio, la nostalgia jugará un papel importante, ya que conectará con el jugador en todo momento gracias a sus escenarios y su narrativa.

¿Cuándo se estrena Resident Evil Requiem?

El videojuego está programado para estrenarse el viernes 27 de febrero. Aunque los horarios pueden variar dependiendo de la localidad, podrás descargar el juego horas antes de su lanzamiento oficial para disfrutarlo desde el primer minuto de su exposición al público y sumergirte en esta interesante narrativa.