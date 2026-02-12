Así es SoundSlayer, el accesorio oficial de Resident Evil Requiem que promete el terror más inmersivo de la saga

Resident Evil Requiem y acaba de sorprender a toda la comunidad gamer con el anuncio de un accesorio que elevará el terror: Una bocina tipo collar llamada SoundSlayer, una edición especial pensada para llevar la experiencia del survival horror directamente a otro nivel, pues el dispositivo permitirá que el jugador no solo escuche el juego, sino que literalmente lo mantenga inmerso en la acción.

Ahora lee: ¿Nuevo romance? Tobey Maguire aparece con modelo 30 años menor en el Super Bowl 2026 y las redes explotan: “¿Otro DiCaprio?

La propuesta de SoundSlayer es tan simple como escalofriante, pues no solo dependerá de los audífonos o del audio tradicional, sino que este dispositivo colocado en el cuello reproducirá sonidos con enfoque envolvente, como si los enemigos estuvieran justo detrás de ti. En otras palabras, Resident Evil Requiem quiere que el miedo no solo se vea, sino que se sienta.

¿Qué es SoundSlayer y cómo funciona?

De acuerdo con lo que se ha compartido, esta bocina portátil en forma de collar podrá amplificar la inmersión, pues la intención es que la bocina pueda identificar pasos, susurros y todos los ruidos que se presenten con una mayor intensidad.

Resident Evil Requiem apuesta por el terror más inmersivo

Con este tipo de accesorios, queda en claro que Resident Evil Requiem apuesta fuertemente por el factor psicológico, pues no se trata únicamente de jumpscares o persecuciones, sino de alimentar la paranoia con detalles auditivos.

¿Cuándo sale SoundSlayer?

De acuerdo con lo que se ha revelado en redes, el dispositivo saldrá el próximo 27 de febrero, en coincidencia con el lanzamiento de Resident Evil Requiem, lo que lo convierte en un complemento perfecto para quienes buscan vivir el juego en una experiencia inmersiva.