¿Nuevo romance? Tobey Maguire aparece con modelo 30 años menor en el Super Bowl 2026 y las redes explotan: “¿Otro DiCaprio?

Recientemente, el nombre de Tobey Maguire volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática, esto a raíz de ser captado durante el Super Bowl 2026 acompañado de la joven modelo e influencer Mishka Silva. El encuentro rápidamente desató rumores en redes sociales debido a la diferencia de edad entre ambos. No obstante, es importante señalar que no existe confirmación oficial sobre una relación.

Ahora lee: Muere Jung Eun Woo, actor de dramas surcoreanos a los 40 años, la noticia sacude a millones de fans

De acuerdo con lo que se ha señalado en redes, el actor de Spider Man, actualmente de 50 años, fue visto disfrutando en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, durante el encuentro final de la NFL; junto a él se pudo observar a Mishka Silva, quien cumplirá 21 años el próximo 8 de abril, lo que ha provocado cientos de especulaciones, incluso relacionando a la supuesta pareja con la historia de Leonardo DiCaprio, quien es conocido por mantener parejas de la mitad de su edad.

¿Tobey Maguire tiene una nueva pareja?

A pesar de lo viral del momento, hasta ahora, ni Tobey Maguire ni Mishka Silva han confirmado públicamente el tipo de relación que sostienen. No obstante, la modelo compartió en Instagram una serie de contenido relacionado con el Super Bowl sin mostrar directamente al actor, por lo que el debate se ha centrado en la cercanía que mantiene con el actor. Dentro de las imágenes se puede observar a Tobey sonrientemente platicando con Silva, quien incluso aparece tocando su cabello.

Tobey Maguire en el Super Bowl. pic.twitter.com/lWqwa0xO7I — Cerebros (@CerebrosG) February 9, 2026

Recordemos que Tobey Maguire estuvo casado con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer entre el 2007 y el 2016, con quien tuvo dos hijos.

¿Quién es Mishka Silva?

Mishka Silva es una modelo estadounidense de gran fama, quien nació un 8 de abril del 2025, y que ha ganado popularidad por colaborar con marcas como Guess Kids y SojoS Vision. La influencer cuenta con un fandom cercano a los 300 mil seguidores en Instagram, cuenta en la que comparte contenido relacionado con moda, maquillaje y estilo de vida.