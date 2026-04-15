AL MOMENTO: Rockstar NO negocia y hackers FILTRAN información sobre GTA 6, ¿Qué fue revelado del videojuego?

En los días recientes se ha hablado sobre un hackeo a Rockstar Games, lo cuál terminaría afectando directamente a GTA VI, su título más esperado de los últimos años (varios años), lo que generó una gran incertidumbre tanto a fanáticos de esta saga como a gamers del mundo pues es uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos.

De acuerdo con primeros reportes, esta desarrolladora de videojuegos habría sufrido una vulneración el pasado sábado 11 de abril a manos de un grupo de hackers señalados como ShinyHunters, lo que habría hecho temblar a medio mundo pues el tema con Grand Theft Auto VI ha sido bastante delicado en cuanto a confidencialidad y retrasos.

¿Qué se sabe del hackeo a Rockstar Games que comprometió a GTA VI?

De acuerdo con primeros reportes, se sabe que Rockstar Games se habría negado a pagar los 200 mil dólares que se pedía como recompensa por la información, lo que finalmente habría terminado en la liberación de información delicada sobre este próximo título que ha generado altas expectativas.

Fue sabido que el grupo de hackers, contaba con cerca de 78.6 millones de registros sobre Grand Theft Auto, aunque Rockstar Games consideró que esta información vulnerada no era relevante, por lo que no habrían accedido a negociar y tras la advertencia de parte de ShinyHunters respecto que el día límite era el 14 de abril, estos hicieron pública la información.

¿Qué información se filtró de GTA?

La información revelada por el grupo de hackers apunta a información comercial y financiera meramente corporativa, por lo que para alivio de todo mundo, esta no contaba con algún dato mayor sobre la jugabilidad o incluso la trama de este próximo título, siendo relativamente poco útil para los fans.

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Tras esta filtración de datos de Rockstar Games, ¿Cuándo saldrá GTA 6?

A través de un comunicado oficial, Rockstar confirmó que al tratarse de una cantidad limitada de información corporativa no relevante” y que esta vulnerabilidad había sido consecuencia de un proveedor externo, ni los jugadores o planes cruciales (lanzamiento de GTA 6) habían sido comprometidos.

Ante esto, la comunidad gamer espera que el tan esperado GTA 6 llegue a tiendas del mundo el próximo 19 de noviembre de 2026, tal como se ha asegurado tras varios ajustes de calendario y con un fandom completamente impaciente tras más de una década de espera.