¿GTA 6 adelanta fecha de estreno? Fuertes rumores lo aseguran y todo debido a unos hackers

El GTA 6 tiene fecha oficial de estreno para lanzarse el próximo 19 de noviembre de 2026, sin embargo, en los últimos días se ha revelado que, la empresa que creó este videojuego, y que será uno de los más esperados de este año, han denunciado ciber ataques por parte de unos Hackers, y es que Rockstar dio a conocer que ha sido blanco de estas amenazas; este supuesto grupo reveló que tuvieron acceso a los servidores gestionados por un proveedor de servicios en la nube y que ante las negativas de pagar un rescate, amagaron con revelar el material de este título el siguiente 14 de abril.

Por otro lado, la empresa Rockstar aseguró que, no tienen ningún impacto en su organización y tampoco en los jugadores del GTA 6, además, la empresa comunicó que se accedió a una cantidad limitada de información que no tiene mucha relevancia.

De acuerdo con la BBC, se piensa que, este grupo de ciberdelincuentes muy posiblemente de Inglaterra, está compuesto por adolescentes que se especializan en extorsión y robo de datos; de hecho, estos sujetos habrían sido los responsables de un ataque informático en contra de Ticketmaster en julio del 2024, en donde afectaron a 560 millones de usuarios de todo el mundo, en donde incluían a México y Estados Unidos.

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No es la primera vez que Rockstar es atacado por hackers

De hecho, no es la primera vez que Rockstar es atacada por un grupo de hackers, en el 2023, un ciberdelincuente de 28 años le robó a la empresa datos como el código fuente y videos del GTA 6.

Precio y detalles sobre el estreno del GTA 6

El 19 de noviembre es el lanzamiento oficial del Grand Thef Auto, sin embargo, su precio puede variar, ya que estaría rondando entre varios costos como: 90, 110 y 300 dólares, que en pesos mexicanos serían de: 1619, 1799 y 5 mil 934 pesos; esto lo podría convertir en el videojuego más caro del mercado, por lo que, los gamers determinarán qué versión comprar, si la más austera o la que tenga varios complementos que hagan mejor su experiencia.