Solo Leveling llega a Fortnite: todo lo que se sabe del esperado crossover con Jin-Woo

Si amas jugar Fortnite y eres fan del anime, prepárate, porque tenemos buenas noticias para ti: todo indica que Sung Jin-Woo llegará al Battle Royale muy pronto como parte de una nueva colaboración oficial. Así es, Epic Games ya empezó a hacer un poco de ruido y todo apunta a que los rumores podrían ser ciertos y pronto tendremos al popular anime en el juego.

Una de las pistas apareció en redes sociales del juego, donde se menciona la historia del “cazador más débil de la humanidad”. Con una publicación así, los fans no tienen dudas de que Epic Games está haciendo una clara referencia al protagonista del Manhwa. Para muchos, esta podría ser la confirmación del próximo gran evento de anime dentro del Battle Royale.

¿Qué es Solo Leveling y por qué todos hablan de él?

Solo Leveling es un anime basado en el exitoso manhwa (versión coreana del manga japonés) creado por Chugong y dibujado por Jang Sung-Rak. La historia ocurre en un mundo donde aparecen unos portales que conectan a la Tierra con mazmorras, las cuales se encuentran llenas de monstruos. Para combatirlos, algunos humanos han logrado convertirse en cazadores expertos para eliminarlos.

El protagonista, Sung Jin-Woo, comienza siendo un cazador de rango E, el más bajo que alguien podría tener. Todo dará un giro de 180° cuando obtenga un poder único llamado “El Sistema”, que le permite subir de nivel sin límites y crear un ejército de sombras con enemigos derrotados. La forma en la que se convierte en héroe fue algo que logró cautivar a millones de fans, convirtiéndolo en uno de los animes más populares en los últimos años.

¿Qué contenido podría llegar a Fortnite?

Es importante recalcar que hasta el momento Epic Games no ha confirmado nada respecto a esta colaboración, por lo que se desconocen los detalles en torno a esta. Sin embargo, filtradores especializados aseguran que podríamos ver:

