Logan Paul vende su carta Pokémon en millones de dólares y rompe récord histórico

Este es un momento histórico para la franquicia de Pokémon y sobre todo para Pokémon TCG. ¿Recuerdas la carta de Pokémon que le pertenecía a Logan Paul? Se acaba de convertir oficialmente en la más cara jamás vendida, tras alcanzar 16.49 millones de dólares en una subasta, superando por amplio margen el precio que el propio influencer pagó por ella en 2021. Esto confirma que el Pikachu Illustrator es sin duda el santo grial de las cartas de Pokémon.

¿Por qué esta carta Pokémon Pikachu Illustrator vale millones?

Recordemos que, para definir el precio de un objeto de colección, es fundamental tomar en cuenta varias cosas como su originalidad, exclusividad y el estado en el que se encuentra. En el caso de esta carta, fue entregada en concursos de ilustración en Japón durante los años noventa y existen muy pocas copias auténticas en el mundo. Por si fuera poco, además de su exclusividad, la carta de Pikachu Illustrator que poseía Logan Paul está en perfecto estado, algo que es extremadamente raro.

IT JUSTS KEEPS GOING!!! pic.twitter.com/lyf0796tP6 — Logan Paul (@LoganPaul) February 16, 2026

De juguete infantil a inversión millonaria

Para muchas personas ajenas a Pokémon, puede que sea un poco difícil comprender cómo es que un juego infantil pasó de ser un juguete a una inversión seria en el mercado. Esto se debe a que en los últimos años, las cartas raras han alcanzado cifras millonarias y muchos compradores ya no las adquieren para jugar, sino como activos coleccionables que aumentan su valor con el paso del tiempo.

Logan Paul logró elevar el costo de la carta de Pokémon

De alguna manera, el hecho de que Logan Paul popularizara la carta durante el WrestleMania 38, donde la usaba como collar, terminó por convertirla en un símbolo de cultura pop, lo cual se refleja en el precio que alcanzó durante su venta.

¿Fue una buena inversión?

Paul compró la carta por poco más de 5 millones de dólares en 2021, y cinco años después, el influencer y la fiebre por las cartas de Pokémon lograron triplicar su valor. Para analistas del mercado coleccionista, este tipo de piezas seguirá aumentando de valor debido a su escasez y relevancia cultural.