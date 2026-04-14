¿The Last of Us Parte 3 ya está en camino? Esto es lo que dice la filtración

Hace casi un año, Neil Duckmann había afirmado que no había planes de hacer una tercera parte de la exitosa saga de videojuegos de Last of Us parte 3. Pues la historia ha dado un giro de 180° luego de que un insider asegurara que el proyecto llegaría después de otros títulos como un nuevo Intergalactic y Uncharted 5, lo que ha desatado especulación entre la comunidad gamer. Hasta el momento, Naughty Dog no ha hecho ningún tipo de declaración respecto a este nuevo rumor.

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¿De dónde surge el rumor de The Last od Us Parte 3?

Todo viene como parte de un reporte del insider conocido como “Alir”, quien ya ha compartido información certera sobre la industria. De acuerdo con su filtración, el juego ya estaría en desarrollo temprano, por lo que no sería el próximo lanzamiento del estudio. Sin embargo, a largo plazo podríamos saber más detalles al respecto.

'The Last of Us Part 3' is reportedly in development at Naughty Dog.



The game is expected to be released after 'Intergalactic' and 'Uncharted 5'



Via Insider Alir pic.twitter.com/5fvGEorvsW — Complex Pop Culture (@ComplexPop) April 13, 2026

¿Qué tan probable es The Last of Us Parte 3?

Luego de las declaraciones de Duckmann, las probabilidades son muy pocas, aunque no es imposible; sin embargo, no hay nada que confirme la información compartida por el insider. Recordemos que la saga es una de las más exitosas de PlayStation, y su historia quedó abierta a interpretaciones tras la segunda parte, así que si fuera cierto, podrían retomar la historia o crear algún tipo de spin-off.

¿Cuándo podría salir el tercer juego de The Last of Us?

Si el rumor es cierto, el lanzamiento aún estaría lejos de ser una realidad. Naughty Dog se toma su tiempo para crear nuevos videojuegos, por lo que primero tendríamos que ver finalizados otros juegos antes de siquiera tener un adelanto. Esto podría significar que, en caso de ser real, podríamos estarlo jugando al final de la década.

¿Por qué emociona tanto este rumor?

The Last of Us es un fenómeno sin precedentes; el éxito de la franquicia cambió la narrativa en los videojuegos. Pero por ahora todo se mantiene en terreno de la especulación. Ni Naughty Dog ni PlayStation han confirmado el proyecto.