The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox, Diablo 4 y más títulos que habrían sido filtrados de Nintendo y llegarían a la Switch 2

En las últimas horas han comenzado a surgir varios rumores sobre Nintendo y posibles filtraciones de algunos anuncios importnates, donde además de englobar títulos de videojuegos, se ha especulado sobre la posibilidad de un nuevo evento de Nintendo Direct, lo que ha despertado la curiosidad de la comunidad gamer.

Los primeros rumores que corren en internet se enfocan en algunos títulos que ni siquiera habían sido anticipados por Nintendo e incluso se habla sobre el diseño del nuevo videojuego de Pokémon ‘Viento y Oleaje’, por lo que miles de personas han estado al tanto de cualquier actualización tanto de las desarrolladoras de videojuegos así como de la empresa dedicada a los videojuegos.

¿Qué filtraciones tuvo Nintendo?

Si bien, por ahora no se puede confirmar la veracidad de estas presuntas filtraciones, diversos sitios en internet señalan sobre un nuevo evento de Nintendo Direct para este 2026 que coincida a la par del Summer Game Fest, donde tendremos nuevos anuncios.



Remake de Zelda: Ocarina of Time

Diablo 4: Lord of Hatred

Star Fox

Monster Hunter Wilds

Metroid Prime 4

Starfield

Borderlands 4

Doom: The Dark Ages

Marvel’s Guardian of the Galaxy

Sonic Frontiers Definitive Edition

¿Cuándo habrán nuevos eventos de Nintendo?

Si bien, estas filtraciones no tienen mucho respaldo, diversos medio de Asia han comenzado a replicar la información, siendo que en filtraciones anteriores estos han tenido bastantes aciertos, por lo que también hay quienes especulan que se trataría de filtraciones falsas con la intención de conocer qué empleados o áreas son quienes han revelado información antes de tiempo.

Ante la duda de millones de miembros de la comunidad gamer, se espera que haya un Nintendo Direct en el verano donde se revelen más detalles de lo que serán los planes de esta, donde podríamos conocer si estos títulos sí son reales o fueron parte de la prueba para encontrar a quienes revelaban información.