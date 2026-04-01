¿Nintendo Switch 2 edición Zelda? El rumor que está emocionando a los fans
Un nuevo y fuerte rumor apunta a que muy pronto Nintendo Switch 2 podría tener una edición especial con temática de Zelda. Aquí todos los detalles.
Hay fuertes rumores de que muy pronto se podría revelar que Nintendo preparará una edición especial de la Nintendo Switch 2 inspirada en The Legend of Zelda. Las filtraciones provienen de insiders como NateTheHate y Shpeshal Nick. Por el momento no hay confirmación oficial, pero el rumor sugiere que esta consola temática podría lanzarse en 2026 junto a una nueva versión de Ocarina of Time.
También te puede interesar: ¿Habrá película de Super Smash Bros? Miyamoto responde y revela planes de Nintendo
Nueva Nintendo Switch 2: El rumor que encendió internet
Todo comenzó con un nuevo video compartido por el insider NateTheHate, el cual es conocido por acertar la mayoría de las filtraciones que comparte. En este menciona que hay varios proyectos que se están desarrollando para Nintendo, incluyendo remakes, nuevos juegos y planes para la consola. Pero no se quedó ahí, pues el rumor tomó más fuerza cuando Shpeshal Nick, otro filtrador reconocido, afirmó que llegará una edición especial de Switch 2 con temática de Zelda.
Ocarina of Time: ¿el regreso más ambicioso?
Los fans no solo están emocionados por un nuevo diseño de la popular consola, sino por la posibilidad de tener una posible nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Lo mejor de todo es que no se trataría de un port o remaster, sino de una producción más ambiciosa.
¿Cómo sería la Switch 2 edición Zelda?
Desafortunadamente, la filtración llegó sin referencias visuales, por lo que muchos ya están imaginando las características que podría tener el diseño:
- Podría estar inspirado en la Trifuerza
- Podría tener colores dorados o verdes característicos.
- Joy-Con personalizados
- Posible contenido exclusivo
Lo que más duda genera es si la versión vendrá incluida o si serían lanzamientos por separado. Por el momento, es importante recordar y tener en mente que se trata de un rumor y, aunque las fuentes tienen fama de ser muy certeras, se debe tomar esta información con cautela.
