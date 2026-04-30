Tres juegos IMPERDIBLES que llegarán el mes de mayo de 2026 a PS Plus

Este mes de mayo estará llegando con grandes novedades para los usuarios de la Playstation, pues los suscriptores de PS Plus tendrán algunos juegos que podrán descargar completamente gratis, además de las comodidades que esta suscripción ofrece.

Si tienes Playstation Plus y cuentas con tu PS4 o PS5 tenemos buenas noticias para ti, pues a partir del 05 de mayo llegarán títulos como el EA Sports, el juego de fútbol que le ha dado la vuelta al mundo desde hace más de dos décadas y que cada año se reinventa conectando a los fanáticos del balompié con los videojuegos.

¿Qué juegos llegarán a PS Plus en mayo de 2026?

Además del gran catálogo que se ha logrado hacer en los últimos años, la Membresía de Playstation Plus llegará con tres títulos imperdibles para este mes, así como lo son:

EA Sports 2026

Si eres fan del fútbol y estás calentando motores para esta próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, tenemos una gran noticia para ti, pues podrás echar las retas o jugar los modos carrera con el EA Sports 2026.

Wuchang: Fallen Feathers

También llegará uno de los RPG’s más divertidos de los últimos años, pues Wuchang: Fallen Feathers nos traerá las aventuras de la pirata Wuchang en un mundo de caos que la fuerza a intervenir para salvar a su tierra.

Nine Sols

Por otro lado, si lo tuyo son los juegos de plataformas, Nine Sols es para ti. Esta historia cargada de aventura y mitología te hará pasar horas de diversión en una historia llena de misterio y mundos por descubrir.

¿Cuánto cuesta PS Plus en México?

Para hablar de esta membresía debemos ir por partes, pues son tres distintas y también cubren distintos periodos de tiempo.



La membresía Deluxe cuesta $13 dólares al mes ($244.84 MXN); $39.99 dólares por tres meses ($699.85 MXN) y $124 dólares al año ($2,187.42 MXN).

cuesta $13 dólares al mes ($244.84 MXN); $39.99 dólares por tres meses ($699.85 MXN) y $124 dólares al año ($2,187.42 MXN). La membresía Extra cuesta $11.99 dólares al mes ($209.83 MXN); $33.99 dólares por tres meses ($594.85 MXN) y $107.99 dólares al año ($1,889.91 MXN).

cuesta $11.99 dólares al mes ($209.83 MXN); $33.99 dólares por tres meses ($594.85 MXN) y $107.99 dólares al año ($1,889.91 MXN). La membresía Essential cuesta $7.99 dólares ($139.83 MXN) al mes; $20.99 dólares por tres meses ($367.34 MXN) y $64.99 dólares al año ($1137.37 MXN).