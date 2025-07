¡Bluey llega gratis a PlayStation Plus! Así puedes descargar su videojuego para PS4 y PS5

Esta es una agradable noticia para todos los gamers chiquitos que están en casita: desde el 15 de julio, “Bluey: The Videogame” se suma al catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe totalmente gratis. Si eres de esos padres que no saben qué juegos darles a los pequeños del hogar, este es ideal para ellos.

“Bluey: The Videogame” ya se puede jugar gratis en PlayStation Plus

Inspirado en la exitosa serie animada australiana, el juego nos invita a explorar el colorido mundo de la familia Heeler en una experiencia pensada para los más chicos, pero con suficiente encanto y humor para que incluso los padres jueguen y pasen rato con ellos jugando este juego.

¿Cómo descargar el juego gratis de Bluey?

Si no sabes cómo conseguir el juego gratis que ofrece PlayStation, esto es lo que debes hacer para poder reclamar el juego. Solo necesitas cumplir con estos requisitos:



Tener una suscripción activa a PS Plus Extra o Deluxe. A partir del 15 de julio, puedes entrar al catálogo de juegos del servicio. Buscar “Bluey: The Videogame” y presionar “Añadir a la biblioteca”. ¡Listo! Podrás jugarlo tanto en PS4 como en PS5.

¿De qué trata Bluey: The Videogame?

El juego fue lanzado originalmente el 17 de noviembre de 2023. Este título fue desarrollado por Artax Games y publicado por Outright Games, compañía especializada en videojuegos aptos para toda la familia.

El juego ofrece una experiencia sandbox que recrea escenarios icónicos como:



La casa de los Heeler

El parque

El arroyo

Y la playa

Además, permite a los niños disfrutar minijuegos basados en episodios de la serie, coleccionar stickers y disfraces, y jugar en multijugador local de hasta 4 personas. Perfecto para una tarde con tu familia gamer.

Recuerda que el juego solo estará gratis por tiempo limitado, por lo que te recomendamos que no lo pienses mucho y lo descargues antes de perder la oportunidad. ¿Listo para sumarte a la aventura de Bluey y su familia? ¡Descárgalo gratis desde tu PlayStation y que comience el juego!

