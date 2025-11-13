Tras cambios de ÚLTIMA HORA, así queda el Cartel del Corona Capital 2025:
A días del inicio de uno de los festivales más reconocidos de México, se han anunciado algunos cambios repentinos dentro de su cartel, conoce los detalles:
A un par de días del inicio del Corona Capital, la organización del festival ha informado sobre algunas modificaciones en su cartel de última hora, pues además de haber sumado hace unos días a Arny Margret, Cannons y Real Estate debido a la cancelación de Lola Young, esta semana de nuevo cancelaron algunas bandas.
Waxahatchee y PinkPanthress cancelaron su participación a unos cuantos días del Corona Capital 2025, por lo que la organización suplió estas bajas sumando a Adéla y Whitney, con tal de que su público no se quede sin disfrutar de una gran edición del festival.
¿Cuál es el cartel completo del Corona Capital?
Desde hace algunos años, este festival ha realizado ediciones con tres días llenos de música y diversión, y esta edición no será la excepción pues en noviembre año estos artistas estarán presentándose:
- Viernes 14: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Whitney.
- Sábado 15: Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Cannons Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jenny Beth, Jelly Roll, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Qendresa, Sabrina Claudio Samia y The Struts.
- Domingo 16: Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters And Men, AFI, Alexandra Savior, Adéla, Arny Magret, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Real Estate, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, Rosie Gray, SYML, TR/ST y TV on the Radio.
¿Cómo llegar al Corona Capital en carro y en transporte público?
Como cada edición en la CDMX, el Corona Capital se estará realizando en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, y como cada edición se espera un gran caos vial para entrar y para salir por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.
- Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.