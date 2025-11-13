Tras cambios de ÚLTIMA HORA, así queda el Cartel del Corona Capital 2025:

A un par de días del inicio del Corona Capital, la organización del festival ha informado sobre algunas modificaciones en su cartel de última hora, pues además de haber sumado hace unos días a Arny Margret, Cannons y Real Estate debido a la cancelación de Lola Young, esta semana de nuevo cancelaron algunas bandas.

Waxahatchee y PinkPanthress cancelaron su participación a unos cuantos días del Corona Capital 2025, por lo que la organización suplió estas bajas sumando a Adéla y Whitney, con tal de que su público no se quede sin disfrutar de una gran edición del festival.

¿Cuál es el cartel completo del Corona Capital?

Desde hace algunos años, este festival ha realizado ediciones con tres días llenos de música y diversión, y esta edición no será la excepción pues en noviembre año estos artistas estarán presentándose:



Viernes 14: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Whitney.



¿Cómo llegar al Corona Capital en carro y en transporte público?

Como cada edición en la CDMX, el Corona Capital se estará realizando en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, y como cada edición se espera un gran caos vial para entrar y para salir por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.

