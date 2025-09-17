OFICIAL: Los Jonas Brothers y Disney confirman rodaje de Camp Rock 3 y dan a conocer el reparto de la nueva película tras 15 años de la última entrega

Este miércoles se hizo oficial la nueva entrega de Disney, Camp Rock 3 ya está en grabaciones y a su vez se confirmó su reparto oficial, donde en un primer vistazo se compartieron algunos detalles sobre las filmaciones, mismas que se han retomado luego de más de una década de el aparente fin de esta historia.

El día de hoy, los Jonas Brothers y Disney+ compartieron videos sobre las primeras filmaciones de Camp Rock 3 e incluso ya se habla sobre el reparto oficial, mismo que traería de vuelta a parte del elenco original con el que crecimos desde allá del 2008.

¿Volverá el reparto original para la película de Camp Rock 3?

De momento se sabe que Joe, Kevin y Nick Jonas volverán a dar vida a sus personajes originales “Nate”, “Shane” y “Jason Gray”, quienes son miembros del grupo Connect 3, además de que los hermanos también serán productores ejecutivos de este proyecto que nos regresará a nuestra infancia.

Quien también será productora ejecutiva es Demi Lovato, de quien no se ha confirmado su participación, aunque se espera que tenga algunas breves apariciones o cameos.

A esto se unirá un nuevo elenco de jóvenes estrellas como:



Liamani Segura - Sage

Malachi Barton - Fletch

Lumi Pollack - Rosie

Hudson Stone - Desi

Casey Trotter - Cliff

Brooklynn Pitts - Callie

Ava Jean - Madison

🎵 THIS IS REAL! THIS IS ME! 🎶 Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj — Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La historia tratará sobre Connect 3 y su fallido acto de apertura para una gira de reunión, lo que los llevará de regreso a Camp Rock para encontrar nuevos talentos que se encarguen de abrir sus conciertos.

En esta nueva historia, los campistas competirán, despertarán sus mejores talentos, surgirán nuevas amistades, relaciones personales y nos traerán sorpresas inesperadas.

Recientemente algunos artistas que fueron íconos en Disney en la primera década de los dos mil han expresado abiertamente sus deseos de celebrar esos proyectos que les dieron fama y reconocimiento. Cabe recordar que hace poco más de un mes Demi Lovato acompañó a los Jonas Brothers durante uno de sus conciertos en los que interpretaron algunas canciones originales de Camp Rock.