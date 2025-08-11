¿Habrá Camp Rock 3? Así fue el reencuentro de Demi Lovato y Joe Jonas en pleno concierto

Todos los que crecimos viendo las películas de Camp Rock no pudimos contener la emoción luego de ver juntos a Demi Lovato y a su exnovio Joe Jonas en un mismo escenario; pues tras 17 años de su estreno, pocos creíamos que fuera posible ver a Mitchie y Shane de nuevo.

El pasado domingo, estos ex niños Disney nos hicieron viajar en el tiempo luego de que Demi se uniera de sorpresa a la primera fecha del JONAS 20: Greetings From Your Hometown Tour, gira que está celebrando dos décadas de esta agrupación de hermanos, misma que también está haciendo mucho ruido por todo el mundo.

Fue el MetLife Stadium quien presenció el reencuentro de una de nuestras parejas favoritas, quienes interpretaron algunas canciones originales de Camp Rock como: “Gotta Find You”, “This Is Me” y “Wouldn’t Change a Thing”, lo que nos dejó muy nostálgicos y nos hizo recordar aquella época cuando la primer película se estrenó en el año 2008.

¿Habrá reunión de Camp Rock?

En los últimos meses ha sonado el fuerte rumor de “Camp Rock 3”, título que llegaría luego de que la última cinta se estrenara en el 2010, aunque no ha habido alguna información sólida que la respalde.

Recientemente algunos artistas que fueron íconos en Disney en la primera década de los dos mil han expresado abiertamente sus deseos de celebrar esos proyectos que les dieron fama y reconocimiento, por lo que esta reunión nos hace especular que pronto podría haber nueva actividad del universo musical de Camp Rock.

De momento, no hay información oficial que confirme si sería otra película que reúna al elenco original o alguna gira que esté llena de estrellas, aunque los fans de estas películas de Disney quedaron muy emocionados tras esta grata sorpresa que reunió a dos de sus personajes favoritos.