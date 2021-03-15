Las mujeres hacen historia en los premios Oscar 2021.

En un hecho histórico, las mujeres se convirtieron en protagonistas de la entrega 93 de los premios Oscar, al conseguir 70 de las menciones, de un total de 76 nominaciones de los premios Oscar 2021, pero, este no es el primer récord establecido en esta entrega, ya que, por primera vez en la historia de esta premiación, hay dos mujeres contendiendo en la categoría de Mejor Director, se trata de Emerald Fennell y Chloé Zhao.

Es relevante mencionar que, a lo largo de medio siglo, la entrega de los premios Oscar sólo había contado con un total de cinco nominaciones de directoras en la categoría de Mejor Director, de las cuales, sólo Kathryn Bigelow se ha alzado con la estatuilla, por su trabajo en "The Hurt Locker".

Ellas son las mujeres que han competido por la estatuilla a Mejor Director:

1977: Lina Wertmüller por “Seven Beauties”.

1994: Jane Campion por “The Piano”.

2003: Sofia Coppola por “Lost in Translation”.

2010: Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker”.

2018: Greta Gerwig por “Lady Bird”.

2021: Emerald Fennell por “Hermosa Venganza”

2021: Chloé Zhao por “Nomadland”.

Mientras que, Emerald Fennell disfruta de su primera nominación a un Oscar, es de destacar, que la directora británica se convirtió en la primera mujer que compite en la categoría con su película debut.

Y no menos relevante, la presencia femenina ha logrado apoderarse de las nominaciones en categorías técnicas.

Entre otras victorias, se destaca el récord de Viola Davis, como la actriz afrodescendiente con más nominaciones en la historia de los Oscar, y que en esta ocasión compite como una de las grandes favoritas por su trabajo en “La Madre del Blues”.

Es también, la primera ocasión en la que dos mujeres afrodescendientes se encuentran nominadas en la categoría de Mejor Actriz, ya que, además de Viola Davis, también compite por la estatuilla, Andra Day, por “The United States vs. Billie Holiday”.

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El desaire…

Mientras las mujeres ganan espacios en la entrega de los premios Oscar, es evidente la ausencia de la representación hispana en esta entrega 93.

México rompió con su racha consecutiva de nominaciones en la categoría de Mejor Película Extranjera, luego de que “Ya No Estoy Aquí” se quedó sin un lugar en la contienda, lo mismo ocurrió con “La Llorona”, una cinta que buscaba representar a Guatemala en dicha contienda.

Ni siquiera el director español, Pedro Almodóvar logró unirse a esta edición de los Oscar, pues tras ubicarse en la preselección compitiendo con el cortometraje hablado en inglés, de título: “The Human Voice”, finalmente quedó fuera.

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