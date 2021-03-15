Oscar 2021: “Mank” arrasa con 10 nominaciones.

Una vez más, Netflix conquistó las nominaciones de los premios Oscar, y en la edición 93 de la entrega, “Mank” se convirtió en la cinta que lidera con un total de 10 menciones.

“Mank” es dirigida por David Fincher, y nos lleva a la época dorada de Hollwyood, entre las categorías en las que compite, se encuentran:



Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Película

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Música Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

La trama retrata una de las polémicas suscitadas durante el rodaje de la emblemática cinta del cine negro “Ciudadano Kane”, y fue protagonizada por el legendario Gary Oldman, quien compite en la categoría de Mejor Actor.

Da clic aquí y checa la lista completa de los nominados a los premios Oscar 2021.

Cabe mencionar que, Gary Oldman ya cuenta con un Oscar por su trabajo como Mejor Actor por su interpretación de Winston Churchill en “Darkest Hour”, así como también compitió en dicha categoría por su trabajo en “Tinker Tailor Soldier Spy”, sin embargo, la estatuilla se la llevó a casa el francés Jean Dujardin, por su interpretación en “El Artista”.

La película ha sido elogiada por la perfecta estética y técnica que se empleó para remontar la trama al año de 1941, tiempo en el que se desarrolló el rodaje de “Ciudadano Kane”, y se centra en la vivencia del guionista Herman J. Mankiewicz.

Sin embargo, esta historia dramática no busca sólo elogiar a un clásico sumamente polémico de Hollywood, de hecho, es una crítica ácida.

A pesar de que “Mank” es la gran favorita al coronarse con 10 nominaciones, esta película comparte el reflector con la plataforma de streaming que la alberga, ya que, en esta entrega 93 de los premios Oscar, Netflix acumula un total de 35 menciones en las diversas categorías que buscarán alcanzar la gloria en la gran celebración a lo mejor del cine.

La sorpresa…

“Judas y el Mecías Negro”, “Minari”, “Sonido del Metal”, “El Juicio de los 7 de Chicago”, y “Nomadland”, se encuentran compitiendo en la entrega de los premios Oscar con un total de 6 nominaciones cada una, demostrando que las nuevas reglas de selección de candidatas, fueron determinantes para establecer las bases de una contienda mucho más reñida.

En esta ceremonia de nominación, “Nomadland” fue la gran sorpresa entre las películas contendientes para los premios Oscar, ya que, con seis nominaciones, es también una de las grandes favoritas de la crítica especializada, ya que, por su origen independiente, ha logrado cosechar grandes méritos en diversas premiaciones.

“Nomadland” es dirigida por Chloé Zhao, y presenta al mundo, una dramática historia sobre la realidad social que se gesta desde la economía que emerge de Internet.

Esta cinta está basada en el libro que lleva por título: “Nomadland: Surviving America In The Twenty-First Century”, obra escrita por Jessica Bruder, cuya historia se sitúa en la vida de una mujer que abandona su tierra natal para emprender un viaje hasta Estados Unidos.

Cabe mencionar, que “Nomadland” ya conquistó otras entregas, e incluso en los Globos de Oro se convirtió en la Mejor Película, por lo que, los pronósticos apuntan a que podría dar batalla en la entrega 93 de los premios Oscar.

¡No te pierdas la gran fiesta a lo mejor del cine! Disfruta de los premios Oscar en la pantalla de Azteca 7 el 25 de abril.