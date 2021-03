Conoce la lista completa de los nominados a la entrega 93 de los Oscar.

¡La espera terminó! Y por fin, se dieron a conocer los nominados que compiten por la preciada estatuilla en la entrega 93 de los premios Oscar.

Este lunes 15 de marzo, Priyanka Chopra y Nick Jonas, dieron a conocer los nominados a los premios Oscar en 23 de las categorías que reconoce la Academia de Cinematografía, y por supuesto, las categorías más esperadas son: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, y Mejor Película Extranjera.

Te recomendamos ver: Oscar 2021: “Mank” arrasa con 10 nominaciones.

Cabe mencionar que algunas de las reglas de selección de los nominados, fueron modificadas para nutrir las ternas y así adaptar la contienda debido la pandemia por Covid-19, y es así como los servicios de streaming han sido incluídos con mayor número de candidaturas.



Checa aquí la lista completa de los nominados:

Mejor Actriz Actriz:

Viola Davis por “La Madre del Blues”.

Andra Day por “The United States vs. Billie Holliday”.

Vanessa Kirby por “Fragmentos de Mujer”.

Frances McDormand por “Normadland”.

Carey Mulligan por “Hermosa Venganza”.

Ellas son las nominadas en la categoría de Mejor Actriz en los premios Oscar 2021. Conoce la lista completa aquí. https://t.co/ZjgX3gVtNt#Oscars #OscarNoms #Oscars2021 pic.twitter.com/brbW3TEfEV — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 15, 2021

Mejor Actor:

Riz Ahmed por “Sonido del Metal”.

Chadwick Boseman por “La Madre del Blues”.

Anthony Hopkins por “El Padre”.

Steven Yeun por “Minari”.

Gary Oldman por “Mank”.

Ellos son los nominados en la categoría de Mejor Actor en los premios Oscar 2021. Conoce la lista completa aquí. https://t.co/ZjgX3gVtNt#Oscars #OscarNoms #Oscars2021 pic.twitter.com/vHXtbr8xfu — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 15, 2021

Mejor Actor de Reparto:

Sacha Baron Cohen (El Juicio de los 7 de Chicago)

Leslie Odom, Jr. (Una Noche en Miami)

Paul Raci (Sonido del Metal)

Lakeith Stanfield (Judas y el Mecías Negro)

Mejor Actriz de Reparto:

María Bakalova (Borat, Siguiente Película Documental)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (El Padre)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung-Youn (Minari)

Mejor Película Animada:

“Onward”

“Over The Moon”

“A Shanun The Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

Wolfwalkers

Mejor Fotografía

Sean Bobbitt por “Judas y el Mecías Negro”

Erik Messershmidt por “Mank”.

Dariusz Wolski por “Noticias del Mundo”

Joshua James Richards por “Nomadland”

Phedon Papamichael por “El Juicio de los 7 de Chicago”.

Mejor Diseño de Vestuario:

Alexandra Byrne por “Emma”.

Ann Roth por “La Madre del Blues”.

Trish Summerville por “Mank”.

Bina Diageler por “Mulan”.

Massimo Cantini Parrini por “Pinocchio”.

Mejor Director:

Thomas Vinterberg por “La Última Ronda”.

David Fincher por “Mank”

Lee Isaac Chung por “Minari”.

Chloé Zhao por “Nomadland”

Emerald Fennell por “Hermosa Venganza”.

Ellos son los nominados en la categoría de Mejor Director en los premios Oscar 2021. Conoce la lista completa aquí. https://t.co/ZjgX3gVtNt#Oscars #OscarNoms #Oscars2021 pic.twitter.com/0mAxK65qzM — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 15, 2021

Mejor Largometraje Documental:

“Collective”

“Crip Camp”

“El Agente Topo”

“Lo Que El Pulpo Me Enseñó"

“Time”

Mejor Corto Documental:

“A Concerto Is A Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Mejor Edición:

Yorgos Lamprinos por “El Padre”

Chloé Zhao por “Hermosa Venganza”

Mikkel E. G. Nielsen por “El Sonido del Metal”

Alan Baumgarten por “El Juicio de los 7 de Chicago”.

Mejor Película Extranjera:

“Última Ronda” (Dinamarca)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Rumania)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunez)

“Quo vadis, Aida?” (Bosnia y Herzegovina)

Mejor Maquillaje y Peinado:

Marese Langan, Laura Allen, y Claudia Stolze por “Emma”

Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle y Patricia Dehaney, por “Hillbilly Elegy”

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, y Jamika Wilson por “La Madre del Blues”.

Gigi Williams, Kimberley Spiteri, y Colleen LaBaff por “Mank”.

Mark Coulier, Dalia Colli, y Francesco Pegoretti por “Pinocchio”.

Mejor Música Original:

Terence Blanchard por “5 Sangres”.

Trent Reznor y Atticus Ross por “Mank”.

Emile Mosseri por “Minari”.

James Newton Howard por “Noticias del Mundo”.

Trent Reznor, Atticus Ross, y Jon Batiste por “Soul”.

Mejor Canción Original:

“Fight For You!”, de “Judas y el Mecías Negro”; Música de H.E.R. y Dernst Emile II; Letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

“Hear My Voice”de “El Juicio de los 7 de Chicago” ; Musica de Daniel Pemberton; Letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite.

Husavik de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”; Música y letra de Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson.

“Io Sí (Seen)” de “La Vita Davanti a Se”; Música de Diane Warren; Letra de Diane Warren y Laura Pausini.

“Speak Now” de “Una Noche en Miami…”; Música y letra de Leslie Odom, Jr. and Sam Ashworth.

Mejor Película:

“El Padre”

“Judas y el Mecías Negro”

“Mank”

“Minari”

“Nomanland”

“Hermosa Venganza”

“Sonido del Metal”

“El Juicio los 7 de Chicago”

Estas son las producciones nominadas en la categoría de Mejor Película en los premios Oscar 2021. Conoce la lista completa aquí. https://t.co/ZjgX3gVtNt#Oscars #OscarNoms #Oscars2021 pic.twitter.com/CqKQeI8yLk — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 15, 2021

Mejor Diseño de Producción:

“El Padre”

Diseño de Producción: Peter Francis; Decoración de set: Cathy Featherstone.

“La Madre del Blues”

Diseño de Producción: Mark Ricker; Decoración de set: Karen O’Hara y Diana Stoughton.

“Mank”

Diseño de producción: Donald Graham Burt; Decoración de set: Jan Pascale.

“Noticias del Mundo”

Diseño de producción: David Crank; Decoración de set: Elizabeth Keenan.

“Tenet”

Diseño de producción: Nathan Crowley; Decoración de set: Kathy Lucas.

Mejor Corto Animado:

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You”

“Opera”

“Yes-People”

Mejor Corto Live Action:

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Mejor Sonido:

“Greyhound: En la Mira del Enemigo”

“Mank”

“Noticias del Mundo”

“Soul”

“Sonido del Metal”

Mejores Efectos Visuales:

“Love And Monsters”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One And Only Ivan”

“Tenet”

Mejor Adaptación:

“Borat, Siguiente Película Documental”

“El Padre”

“Nomadland”

“Una Noche en Miami…”

“The White Tiger”

Mejor Guión Original

“Judas y el Mecías Negro”

“Minari”

“Hermosa Venganza”

“Sonido del Metal”

“El Juicio de los 7 de Chicago”