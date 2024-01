Ryan Gosling y America Ferrera cuestionan las decisiones de los Premios Oscar 2024

Los nominados a los Premios Oscar ya se han revelado y muchos quedaron asombrados al no escuchar el nombre de sus películas favoritas dentro de estas nominaciones. Todos tenían grandes expectativas sobre los filmes más destacados, tal es el caso de la película Barbie, donde Ryan Gosling está nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto, pero Margot Robbie y Greta Gerwig se quedaron en el olvido.

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre la no nominación de Margot Robbie y Greta Gerwig?

Tras las revelaciones de los nominados a los Premios Oscar, Ryan Gosling agradeció estar nominado por su papel secundario de Ken en la Película Barbie, pero decidió no callar, alzó la voz y cuestionó a los Premios de la Academia por no nominar a Margot Robbie como protagonista, ni a Greta Gerwig como directora.

Me siento muy honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto.

En el comunicado dejó claro su descontento y desacuerdo ante las decisiones de los miembros de la Academia, pero también aprovechó para escribir sobre lo que piensa ante la nominación de su compañera de proyecto, America Ferrera, nominada a Mejor Actriz de reparto.

Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen. Dicho esto, me alegro mucho por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película tan revolucionaria.

America Ferrera también criticó la decisión de la Academia

Ryan Gosling no fue el único sorprendido ante las decisiones de los miembros de la apreciable academia, ya que también America Ferrera habló del tema cuando agradeció por su nominación. En su declaración, Ferrera dejó ver su agradecimiento y conmoción, pero no dudo hacer mención de Greta y Margot, lo cual se asimila a un evidente descontento porque no están dentro de las nominaciones en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Actriz principal.

Estoy sorprendida y muy conmovida por haber sido nominada entre los artistas brillantes que han realizado un trabajo hermoso e importante este año. Y estoy muy orgullosa de poder representar a los latinos en la ceremonia este año, junto con mis compañeros latinos nominados. Estoy encantada de celebrar a mi fenomenal familia Barbie y todos sus logros. Greta y Margot hicieron historia y elevaron la vara. El impacto cultural e industrial que han logrado se sentirá durante generaciones y les estoy muy agradecida por pedirme que sea parte de esto.

¿Qué nominaciones obtuvo ‘Barbie’?

Barbie se posicionó como la película más taquillera del 2023 y muchos estaban a la expectativa de las nominaciones de Los Premios Oscar edición 96. El día martes, se dio a conocer que el exitoso filme de empoderamiento femenino obtuvo 8 nominaciones.

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto (Ryan Gosling)

Mejor Actriz de Reparto (America Ferrera)

Mejor Guion Adaptado (Greta Gerwig y Margot Robbie)

Mejor Diseño de Producción

Mejor Vestuario

Mejor canción ‘I’m Just Ken’

Mejor canción ‘What was I Made From’ de ‘Barbie’

¡Si quieres saber cuántas estatuillas se llevará la película Barbie, no olvides que la gala de los Premios Oscar será el próximo domingo 10 de marzo y tendremos una transmisión exclusiva por Azteca 7, el canal correcto!

Te puede interesar: America Ferrera, la única actriz latina nominada a los Oscar 2024