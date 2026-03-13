El exclusivo menú para el Baile de Gobernadores de este año ha sido revelado. La fiesta más lujosa del cine en Hollywood - que se realiza inmediatamente después de los Premios Oscar - contará con cócteles mexicanos, todos preparados a base de tequila. Aquí te compartimos los detalles sobre TODO lo que degustarán los nominados y ganadores a los Premios de la Academia 2026.

Cócteles mexicanos en los Premios Oscar 2026: así será el exclusivo menú para la fiesta más lujosa de Hollywood

El tequila mexicano será la gran estrella de la noche, pues el menú incluye diversas bebidas a la carta, todas elaboradas con este famoso destilado mexicano. Entre los tragos que serán parte de la noche más importante del cine destacan “Maestro Martini”, “El Mejor del Show” y “Margarita en Corte Dorado”. Los asistentes también podrán disfrutar de una elegante selección de vinos.

Además de las bebidas, el menú contará con platillos de lujo. Nuevamente, el catering quedó a cargo del reconocido chef Wolfgang Puck, quien ha estado al mando de la cocina del Baile de Gobernadores durante los últimos 32 años. Entre los platillos más esperados se encuentra su ya tradicional pastel de pollo, elaborado con trufas negras; chuletas tomahawk, caviar, salmón ahumado y macarrones con queso, por mencionar algunos. La novedad de este año será una estación de sushi a la carta.

En cuanto al postre, los asistentes pueden esperar pequeñas estatuillas de chocolate; además de pâtisserie, magdalenas, tiramisú y helado, entre otras opciones. "Es tan difícil ganar un Oscar, así que tener uno de chocolate y llevarlo a casa es muy especial. Y éste es el único lugar en el que lo puedes tener", aseguró el chef Garry Larduinat.

Celebrity chef Wolfgang Puck is preparing a feast for film stars and movie-makers at the Governors Ball on March 15, which takes place after the Oscars ceremony. pic.twitter.com/PzE9cLWngn — Reuters (@Reuters) March 11, 2026

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?

La 98a edición de los premios Oscar se llevará a cabo este domingo, 15 de marzo, en punto de las 5:00 p.m. En Azteca 7 podrás seguir TODA la cobertura del evento GRATIS y EN VIVO a partir de las 4:00 p.m., ya sea que sintonices en TV o sigas la transmisión en nuestro sitio web. También llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y lista de ganadores en tiempo real.