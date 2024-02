¿Te gustaría ir a la ceremonia de los Premios Oscar? Esto necesitas para ser invitado

Para cualquier fanático del cine, y sobre todo de Hollywood, asistir a una ceremonia de los Premios Oscar es un sueño un tanto inalcanzable, pues hay ciertos requisitos que debes cumplir si quieres ser de los que estarán el próximo 10 de marzo cuando se estreguen las estatuillas.

Sin embargo, para algunos es posible, incluso para unas cuantas personas comunes ese sueño es posible. Por eso te decimos qué se necesita para ir a los Oscar, cómo puedes lograrlo, si venden los boletos ¿cuánto cuestan? y todas las dudas que puedas tener.

¿Cuánto cuesta un boleto para la ceremonia de los Premio Oscar 2024?

Si bien cualquier persona sea famosa o no puede entrar a la ceremonia de los Oscar, las entradas no son nada baratas, pues depende de quién seas, puede variar el precio. Aunque no sabemos con exactitud el precio de las entradas a la ceremonia de los Oscar 2024, años pasados algunos famosos han mencionado el precio del boleto solo por ser nominado, tal fue el caso de Antonio Banderas en el 2020.

Me dieron cuatro asientos para la gala, uno para mí, otro para mi pareja, otro para mi hija y otro para su novio... Bueno, en realidad te dan dos, los otros los tienes que pagar. Creo que costaron 750 dólares”

Pero tan solo imagínate, si el precio de los boletos hace 3 años era de esa cantidad, ¿cuánto costarán ahora? Y esto tomando en cuenta que es el precio para los acompañantes de un nominado, pero por ejemplo, en 2020, un actor y luchador mexicano (que no fue invitado) asistió a la ceremonia y tuvo que pagar su boleto costando 2,250 dólares, cerca de 20 mil pesos, ya que contaba como asistencia de público en general.

Conocer el precio de los boletos es un secreto entre celebridades, y aunque en teoría cualquier persona puede asistir, conseguir el boleto no es tarea fácil ni económica, ¿te aventurarías a ir?

¿Hay un dress code para entrar a la ceremonia de los Premios Oscar?

En 2023, la Academia decidió que cualquier asistente, fuera o no famoso, tiene que ir con vestimenta formal, es decir, esmoquin o vestido de gala que sea más abajo de la rodilla o un traje elegante oscuro.

En el caso de la prensa, personal de la Academia, equipo de producción, seguridad, entre otros, deben vestir de etiqueta en color negro o azul oscuro.

Todo esto es solo para poder ingresar al Dolby Theatre, los gastos de traslado, avión, hospedaje y comidas, corren por tu cuenta, por lo que podríamos estar hablando de varias decenas de miles de pesos.

¿Cómo, cuándo y dónde ver los Premios Oscar 2024?

Como ya es tradición Azteca 7 tendrá la mejor transmisión en vivo de la ceremonia de los Premios Oscar 2024 que se realizará el próximo 10 de marzo.

La cita es a las 4:00 pm para ver en vivo el arranque de la alfombra roja y posteriormente nuestros conductores: Javier Ibarreche, Linet Puente, Ricardo Casares, El Capi Pérez, Pamela Cortés.