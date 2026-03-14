¿Cuándo fue la última vez que una película mexicana ganó un premio Oscar?

Estando tan cerca de que se lleven a cabo los Oscar 2026, es imposible notar que han pasado varios años desde que una película mexicana ganó un premio de la Academia o que incluso estuvo nominada. A continuación hacemos un recuento de las veces en que esto ha ocurrido.

Cuántas películas mexicanas han ganado un Oscar

La última película parcialmente mexicana que ganó un Oscar fue "Pinocho" de Guillermo del Toro, en 2022. Una parte de la película fue producida en México, específicamente nos referimos a la participación de El Taller de Chucho, empresa con sede en Jalisco. Esta cinta ganó como Mejor Película Animada.

Antes de esa cinta, "Roma" se convirtió en la única película mexicana que ha obtenido el premio a Mejor Película Extranjera, en 2019. Ganó también en Mejor Dirección y Mejor Fotografía; también estaba nominada en Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejor Guión Original.

En 2006, "El laberinto del fauno" ganó en la categoría de Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Mejor Dirección de Arte; también estuvo nominada en Mejor Película Extranjera, Mejor Música Original y Mejor Guión Original.

Estas son otras películas mexicanas que han sido nominadas al menos para un Oscar. Son cintas que fueron producidas completamente o al menos parcialmente en México.

"Biutiful" (2010) - Nominada a Mejor Película Extranjera y Mejor Actor

"Y tu mamá también" (2002) - Mejor Guión Original

"El crimen del padre Amaro" (2002) - Mejor Película Extranjera

"Amores perros" (2000) - Mejor Película Extranjera

"Actas de Marusia" (1975) - Mejor Película Extranjera

"Tlayucan" (1962) - Mejor Película Extranjera

"Macario" (1960) - Mejor Película Extranjera

Dónde ver los Oscar 2026

Este domingo 15 de marzo podrás ver los Oscar 2026 por la señal de Azteca 7 y en el sitio web oficial. No te pierdas la alfombra roja a las 4:00 P.M. y la ceremonia a las 5:00 P.M. También habrá un Pre Show y Post Show, de los cuales de dejamos detalles aquí.