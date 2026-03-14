Pre Show y Post Show de los Premios Oscar 2026: dónde ver, quiénes conducen y a qué hora es

Para quienes somos cinéfilos, los Oscar comienzan mucho antes de la ceremonia de premios y terminan incluso mucho después de que se entrega la estatuilla para Mejor Película. Si te encuentras en este selecto grupo de apasionados por el cine, no te pierdas el Pre Show y el Post Show que Azteca 7 presentará este domingo 15 de marzo. A continuación te detallamos todo lo que debes saber al respecto.

Así se siente cubrir los Premios Oscar, de acuerdo con Linet Puente

Pre Show y Post Show de los Premios Oscar 2026: horario y dónde ver

A las 3:30 P.M. del 15 de marzo, media hora antes de que comience la alfombra roja de los Oscar 2026, se llevará a cabo el Pre Show de Azteca 7. Aquí podrás conocer detalles sobre los nominados de este año y datos curiosos sobre la entrega 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, así como los preparativos para la noche más importante de Hollywood.

A cargo del Pre Show estarán conduciendo Carlos Quirarte y Leslie Gallardo. Esta transmisión especial y completamente en vivo estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7.

A las 4:00 P.M. comienza la alfombra roja y a las 5:00 P.M., hora de México, arranca oficialmente la ceremonia de los Oscar 2026. Normalmente esta última dura entre 3 horas y 3 horas y media.

Una vez que termine la ceremonia, podrás disfrutar el Post Show en el sitio web oficial de Azteca 7. Este análisis en vivo se llevará a cabo desde Los Ángeles, por parte de los conductores que harán la cobertura de los Oscar: Javier Ibarreche, Linet Puente, Pamela Cortés y Ricardo Casares.

Dónde ver los Premios Oscar 2026, totalmente gratis

Tanto la alfombra roja de los Oscar 2026 como la ceremonia número 98 se transmitirán por la señal de Azteca 7 y también estarán disponibles en el sitio web oficial, completamente gratis. Habrá entrevistas, comentarios en vivo y análisis de los ganadores.