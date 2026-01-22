Nominados al Oscar 2026: Lista COMPLETA de películas y actores que COMPITEN en la 98a edición de los Oscars
La Academia anunció sus nominaciones a la 98a edición de los Oscars. Esta es la lista completa con todos los nominados a los Premios Oscar 2026: películas, actores y más.
¡Al fin! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer su lista oficial de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar. Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de revelar las nominaciones a través de una ceremonia virtual, celebrada este jueves 22 de enero, en el Teatro Samuel Goldwyn. ¿Estás listo para conocer a las películas y actores que compiten en los Oscars 2026?
Nominados al Oscar 2026: lista completa de películas y actores que compiten en los Premios
A continuación, te compartimos la lista completa de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar en cada una de las 24 categorías:
Mejor Película
Mejor Actor
Mejor Actriz
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning por Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value
- Amy Madigan por Weapons
- Wunmi Mosaky por Sinners
- Teyana Taylor por One Battle After Another
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por One Battle After Another
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo por Sinners
- Sean Penn por One Battle After Another
- Stellan Skarsgard por Sentimental Value
Mejor Director
Mejor Guión Original
- Blue Moon por Robert Kaplow
- It Was Just an Accident por Jafar Panahi
- Marty Supreme por Ronald Bronstein y Josh Sadfie
- Sentimental Value por Joachim Trier y Eskil Vogt
- Sinners por Ryan Coogler
Mejor Guión Adaptado
- Will Tracy por Bugonia
- Guillermo del Toro por Frankenstein
- Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet
- Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
- Clint Bentley y Greg Kwedar por Train Dreams
Mejor Elenco
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor Película Extranjera
Mejor Película Animada
Mejor Cortometraje Animado
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Cortometraje de Live-Action
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Documental Largo
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Documental Corto
Mejor Música (Banda Sonora Original)
Mejor Canción Original
- “Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
- “Golden”, de K-Pop Demon Hunters
- “I Lied To You”, de Sinners
- “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
- “Train Dreams”, de Train Dreams
Mejor Sonido
Mejor Fotografía
Mejor Edición
Mejores Efectos Visuales
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire And Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Diseño de Producción
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
¿Cuándo son los Oscars 2026? Fecha y hora de los Premios de la Academia
La 98a entrega de los Premios de la Academia tendrá lugar en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y correrá bajo la conducción de Conan O’Brien, quien regresa como host de la gala por segundo año consecutivo.
¿Cómo y dónde ver la 98a edición de los Premios Oscar? Así los puedes mirar GRATIS y EN VIVO
Como ya es tradición año con año, los Premios Oscar podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. Si no tienes televisión o prefieres el streaming, también contaremos con una transmisión en directo en el sitio web oficial de Azteca 7 y la app móvil de TV Azteca En Vivo. No olvides visitar nuestro sitio web para seguir el LiveBlog del evento y encontrar noticias de último minuto.