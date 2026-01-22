inklusion logo Sitio accesible
Nominados al Oscar 2026: Lista COMPLETA de películas y actores que COMPITEN en la 98a edición de los Oscars

La Academia anunció sus nominaciones a la 98a edición de los Oscars. Esta es la lista completa con todos los nominados a los Premios Oscar 2026: películas, actores y más.

Premios Oscar 2026
Conoce la lista completa con todos los nominados a los Oscars 2026|Crédito: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
Notas,
Oscar 2026

Escrito por:  Daniela Arvizu

¡Al fin! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer su lista oficial de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar. Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de revelar las nominaciones a través de una ceremonia virtual, celebrada este jueves 22 de enero, en el Teatro Samuel Goldwyn. ¿Estás listo para conocer a las películas y actores que compiten en los Oscars 2026?

Nominados al Oscar 2026: lista completa de películas y actores que compiten en los Premios

A continuación, te compartimos la lista completa de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar en cada una de las 24 categorías:

Mejor Película

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning por Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value
  • Amy Madigan por Weapons
  • Wunmi Mosaky por Sinners
  • Teyana Taylor por One Battle After Another

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro por One Battle After Another
  • Jacob Elordi por Frankenstein
  • Delroy Lindo por Sinners
  • Sean Penn por One Battle After Another
  • Stellan Skarsgard por Sentimental Value

Mejor Director

Mejor Guión Original

  • Blue Moon por Robert Kaplow
  • It Was Just an Accident por Jafar Panahi
  • Marty Supreme por Ronald Bronstein y Josh Sadfie
  • Sentimental Value por Joachim Trier y Eskil Vogt
  • Sinners por Ryan Coogler

Mejor Guión Adaptado

  • Will Tracy por Bugonia
  • Guillermo del Toro por Frankenstein
  • Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet
  • Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
  • Clint Bentley y Greg Kwedar por Train Dreams

Mejor Elenco

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Mejor Película Extranjera

Mejor Película Animada

Mejor Cortometraje Animado

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Cortometraje de Live-Action

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Documental Largo

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting through Rocks
  • Mr. Nobody against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor Documental Corto

Mejor Música (Banda Sonora Original)

Mejor Canción Original

  • “Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
  • “Golden”, de K-Pop Demon Hunters
  • “I Lied To You”, de Sinners
  • “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
  • “Train Dreams”, de Train Dreams

Mejor Sonido

Mejor Fotografía

Mejor Edición

Mejores Efectos Visuales

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fire And Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor Diseño de Producción

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

¿Cuándo son los Oscars 2026? Fecha y hora de los Premios de la Academia

La 98a entrega de los Premios de la Academia tendrá lugar en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y correrá bajo la conducción de Conan O’Brien, quien regresa como host de la gala por segundo año consecutivo.

¿Cómo y dónde ver la 98a edición de los Premios Oscar? Así los puedes mirar GRATIS y EN VIVO

Como ya es tradición año con año, los Premios Oscar podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. Si no tienes televisión o prefieres el streaming, también contaremos con una transmisión en directo en el sitio web oficial de Azteca 7 y la app móvil de TV Azteca En Vivo. No olvides visitar nuestro sitio web para seguir el LiveBlog del evento y encontrar noticias de último minuto.

