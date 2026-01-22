Nominados al Oscar 2026: Lista COMPLETA de películas y actores que COMPITEN en la 98a edición de los Oscars

¡Al fin! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer su lista oficial de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar. Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de revelar las nominaciones a través de una ceremonia virtual, celebrada este jueves 22 de enero, en el Teatro Samuel Goldwyn. ¿Estás listo para conocer a las películas y actores que compiten en los Oscars 2026?

Nominados al Oscar 2026: lista completa de películas y actores que compiten en los Premios

A continuación, te compartimos la lista completa de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar en cada una de las 24 categorías:

La lista se va actualizando en tiempo real*

Mejor Película

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning por Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value

Amy Madigan por Weapons

Wunmi Mosaky por Sinners

Teyana Taylor por One Battle After Another

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro por One Battle After Another

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo por Sinners

Sean Penn por One Battle After Another

Stellan Skarsgard por Sentimental Value

Mejor Director

Mejor Guión Original

Blue Moon por Robert Kaplow

por Robert Kaplow It Was Just an Accident por Jafar Panahi

an Accident por Jafar Panahi Marty Supreme por Ronald Bronstein y Josh Sadfie

por Ronald Bronstein y Josh Sadfie Sentimental Value por Joachim Trier y Eskil Vogt

por Joachim Trier y Eskil Vogt Sinners por Ryan Coogler

Mejor Guión Adaptado

Will Tracy por Bugonia

Guillermo del Toro por Frankenstein

Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet

Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Clint Bentley y Greg Kwedar por Train Dreams

Mejor Elenco

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor Película Extranjera

Mejor Película Animada

Mejor Cortometraje Animado

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Cortometraje de Live-Action

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Documental Largo

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Documental Corto

Mejor Música (Banda Sonora Original)

Mejor Canción Original

“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless

de Diane Warren: Relentless “Golden” , de K-Pop Demon Hunters

, de K-Pop Demon Hunters “I Lied To You”, de Sinners

de Sinners “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!

de Viva Verdi! “Train Dreams”, de Train Dreams

Mejor Sonido

Mejor Fotografía

Mejor Edición

Mejores Efectos Visuales

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire And Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Diseño de Producción

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

¿Cuándo son los Oscars 2026? Fecha y hora de los Premios de la Academia

La 98a entrega de los Premios de la Academia tendrá lugar en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en punto de las 6:00 p.m. (hora de México) y correrá bajo la conducción de Conan O’Brien, quien regresa como host de la gala por segundo año consecutivo.

¿Cómo y dónde ver la 98a edición de los Premios Oscar? Así los puedes mirar GRATIS y EN VIVO

Como ya es tradición año con año, los Premios Oscar podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. Si no tienes televisión o prefieres el streaming, también contaremos con una transmisión en directo en el sitio web oficial de Azteca 7 y la app móvil de TV Azteca En Vivo. No olvides visitar nuestro sitio web para seguir el LiveBlog del evento y encontrar noticias de último minuto.