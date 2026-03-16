Premios Oscar 2026: Disney PIERDE Mejor Película Animada por cuarto año consecutivo

¡Disney se va de los Premios Oscar 2026 con las manos vacías! El estudio del famoso ratón PIERDE en la categoría de Mejor Película Animada por cuarto año consecutivo. Su candidata era Zootopia 2 de los directores Jared Bush y Byron Howard. No obstante, la estatuilla dorada terminó siendo para K-Pop Demon Hunters, que no ha hecho más que ARRASAR en la temporada de premios... Y esta noche NO fue la excepción.

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

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Premios Oscar 2026: ¿Cuál fue la última película de Disney en ganar en la categoría de Mejor Película Animada?

Desde la creación de la categoría en 2001, Disney se convirtió en uno de los contendientes más poderosos y temidos. En conjunto con Pixar, los estudios cuentan con un total de 15 estatuillas ganadas (11 para Pixar y 4 para Disney). No obstante, en los últimos años, el panorama ha cambiado; pues Disney NO ha logrado ganar Mejor Película Animada desde 2022. El último largometraje de Disney que triunfó en esta categoría fue Encanto, de los directores Jared Bush y Byron Howard.

Estas son las ganadoras a Mejor Película Animada de los últimos cuatro años

Las últimas cuatro cintas de Disney que fueron nominadas a Mejor Película Animada en los Premios Oscar son: Red (2023), Elementos (2024), Intensamente 2 (2025) y Zootopia 2 (2026). A continuación, te compartimos las películas que GANARON el Oscar en estos últimos cuatro años:



2023 - Pinocchio , de Guillermo del Toro

- , de Guillermo del Toro 2024 - El niño y la Garza , de Hayao Miyazaki

- , de Hayao Miyazaki 2025 - Flow , de Gints Zilbalodis

- , de Gints Zilbalodis 2026 - K-Pop Demon Hunters, de Maggie Kang y Chris Appelhans

Disney ha PERDIDO en Los Oscars a Mejor Película Animada durante 4 años consecutivos pic.twitter.com/bNeEL3rN29 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 15, 2026

Consulta la lista completa de ganadores de esta la noche más importante del cine aquí: Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista completa de premiados a la 98ª edición, HOY, domingo 15 de marzo