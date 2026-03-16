Oscars 2026 EN VIVO: ganadores y dónde ver GRATIS y EN LÍNEA los premios por Azteca 7

La noche más importante y emocionante de Hollywood ha llegado: la entrega 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se lleva a cabo este 15 de marzo. Disfruta nuestro minuto a minuto de los Oscar 2026; tenemos todos los detalles de la alfombra roja y la ceremonia, lista de ganadores, datos curiosos y momentos más destacados.

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Dónde ver los Oscar 2026 totalmente gratis, en vivo

La alfombra roja y la entrega 98 de los premios de la Academia se transmite, completamente gratis, por la señal de Azteca 7 y el sitio web oficial. En este último también puedes disfrutar el Pre Show y Post Show con todos los detalles, datos curiosos y análisis de nuestros conductores.

Oscar 2026 minuto a minuto

Horario de los Premios Oscar 2026 en México

La Ceremonia de los Premios Oscar 2026 comenzará en punto de las 5pm, tiempo del Centro de México. Con una duración estimada de tres horas, en la que se entregarán 24 estatuillas, la ceremonia concluirá aproximadamente a las 8pm.

Orden de entrega de los Premios Oscar 2026

Con un total de 24 premios por entregar, la academia ya decidió el orden para que sean entregados, siendo el primero el de Mejor Actriz de Reparto y culminando la entrega con el más importante de todos: Mejor Película.

Mejor actriz de reparto

Mejor película de animación

Mejor corto de animación

Mejor vestuario

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor edición

Mejor actor de reparto

Mejor diseño de producción

Mejor canción

Mejor corto documental

Mejor documental

Mejor sonido

Mejores efectos visuales

Mejor fotografía

Mejor película internacional

Mejor banda sonora original

Mejor montaje

Mejor actor principal

Mejor director

Mejor actriz principal

Mejor película

Películas nominadas al Oscar 2026

Para la edición 2026 de los Premios Oscar, la Academia nominó a un total de 10 filmes en la categoría de Mejor Película, de las cuales sólo una será la ganadora de la categoría más reñida, y también la más deseada, de la noche.



Sinners

One Battle After Another

Marty Supreme

Frankenstein

Hamnet

Train Dreams

Bugonia

Sentimental Value

F1

The Secret Agent

Lista de todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Estas son todas las películas, actrices, actores, documentales y cortometrajes ganadores de los Premios Oscar 2026: