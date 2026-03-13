Premios Oscar 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la 98a edición de los Oscars

La noche más importante del cine llegó. Este domingo el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, vuelve a ser sede de los Premios de la Academia, también conocidos como Oscars. En Azteca 7 tendremos toda la cobertura GRATIS y EN VIVO desde el corazón de LA. A continuación, cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026 este 15 de marzo.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los Premios Oscar 2026?

La alfombra roja y la ceremonia de premiación de la 98a edición de los Premios Oscar podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Sintoniza nuestro canal de televisión en punto de las 4:00 p.m. Si prefieres el streaming en línea, visita la transmisión EN VIVO en internet, disponible en nuestro sitio web. Es completamente GRATIS. También contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de la ceremonia de premiación y la lista completa de ganadores en tiempo real. Para más contenido relacionado con los Premios Oscar, visita Azteca 7.

¿A qué hora empiezan los Premios de la Academia?

La transmisión arranca a las 4:00 p.m. (hora del centro de México) desde la alfombra roja del Dolby Theatre, donde desfilarán las estrellas más importantes en el panorama cinematográfico actual. La entrega de premios inicia en punto de las 5:00 p.m. Para este año, Conan O’ Brien regresa como conductor de la gala; mientras que los hosts de Azteca 7 incluyen a Ricardo Casares, Linet Puente, Pamela Cortés y Javier Ibarreche. Al terminar los Premios Oscar, no te puedes perder el post-show con nuestros conductores, en vivo, desde Los Ángeles.

¿Quiénes son los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar?

Este año, Sinners lidera la lista de nominados, estableciendo un NUEVO récord como la película con MÁS nominaciones en la historia de los Premios de la Academia al recibir un total de 16 menciones. A esta le sigue One Battle After Another con 13; mientras que Frankenstein, Marty Supreme, y Sentimental Value cuentan con nueve, cada una.

El premio más peleado - e impredecible - de la noche, sin duda, es el de Mejor Actor, donde Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Sinners), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Wagner Moura (The Secret Agent) se pelean por la estatuilla. Por el contrario, uno de los más “obvios” es el de Mejor Actriz, probablemnte destinado a Jessie Buckley por Hamnet, pues la irlandesa ha arrasado en esta categoría a lo largo de toda la temporada de premios.

Para conocer la lista COMPLETA de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar visita: Nominados al Oscar 2026: Lista COMPLETA de películas y actores que COMPITEN en la 98a edición de los Oscars