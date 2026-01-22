Películas animadas nominadas al Oscar 2026: lista completa y dónde ver

Los nominados a la 98a edición de los Premios Oscar han sido revelados . En la categoría de Mejor Película Animada destacan títulos como K-Pop Demon Hunters y Zootopia 2. Ambas cintas han roto récords desde sus respectivos estrenos, pero ¿qué hay del resto de nominados? Aquí te compartimos la lista completa de películas que COMPITEN en la categoría de Animación y dónde las puedes ver en México.

Lista de las películas animadas que fueron nominadas al premio Oscar 2026

Además de KPop Demon Hunters y Zootopia 2, el resto de obras que compiten por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Película Animada son Elio, Arco y Little Amélie or the Character of Rain, también conocida como Amélie y Los Secretos de la Lluvia, en español. Así luce el listado completo:



Arco (MUBI)

(MUBI) Elio (Pixar)

(Pixar) K-Pop Demon Hunters (Sony Pictures)

(Sony Pictures) Amélie y Los Secretos de la Lluvia (Cine CANIBAL)

(Cine CANIBAL) Zootopia 2 (Disney)

¿Dónde ver las películas animadas nominadas a los Oscars 2026?

A continuación, te compartimos cómo y dónde puedes ver las películas animadas que recibieron una nominación a la 98a edición de los Premios Oscar:

Arco

La cinta tendrá su estreno en cines de México el próximo 5 de febrero. Posteriormente, se espera que llegue a la plataforma de MUBI.

Arco, nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026|Crédito: MUBI

Elio

Elio tuvo su estreno en cines en junio de 2025. Actualmente, la cinta se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Disney+.

Elio, nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026|Crédito: Disney

K-Pop Demon Hunters

Desde su estreno en junio del año pasado, la cinta de las HUNTER/X no ha hecho más que acumular éxitos. Actualmente, la película está disponible en streaming.

KPop Demon Hunters, nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026|Crédito: Netflix

Amélie y Los Secretos de la Lluvia

La película no ha sido estrenada en México. No obstante, se espera que llegue a cines el próximo 19 de febrero.

Amélie y los secretos de la lluvia, nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026|Crédito: Cine CANIBAL

Zootopia 2

La secuela de Zootopia se estrenó en cines el pasado 27 de febrero. Actualmente, sigue disponible en cartelera. Una vez que sea retirada, se espera que llegue a la plataforma de Disney+.

Zootopia 2, nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026|Crédito: Disney

¿Cuántas nominaciones consiguió Kpop Demon Hunters para los premios Oscar 2026?

De todas las cintas animadas que fueron nominadas, KPop Demon Hunters es la que más destaca debido a su historial en la temporada de premios. El largometraje ha triunfado como Mejor Película Animada en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, por lo que es probable que repita la hazaña en los Premios de la Academia. Cabe mencionar que la película de Las Guerreras K-Pop también fue nominada en la categoría de Mejor Canción Original por Golden. Con ello, la cinta suma un total de dos nominaciones.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026 y cómo ver GRATIS y EN VIVO? Fecha y hora de transmisión

La 98a edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo en punto de las 6:00 p.m. y podrá seguirse completamente EN VIVO en el canal de Azteca 7, así como la app móvil TV Azteca En Vivo y el sitio web oficial de Azteca 7 , donde también podrás seguir el LiveBlog con el minuto a minuto.