¿Apoyando a la competencia? Nominada al Oscar confiesa que es fan de “KPop Demon Hunters”

La fiebre por "KPop Demon Hunters" conquistó Hollywood y no solo es notorio en la temporada de premios , sino en los gustos de las celebridades. Emma Stone, quien está nominada este año en los Premios Oscar 2026 por Mejor Actriz.

Aunque la película que protagoniza Stone y la cinta animada no compiten en las mismas ternas, es común que entre nominados al Oscar muestren apoyo de esta manera.

Emma Stone confiesa que le encanta "Kpop Demon Hunters" y escuchar a las "HUNTR/X"

En una entrevista para Rolling Stone con motivo de un comercial que protagoniza para el Super Bowl LX , Emma Stone dijo que actualmente su playlist diario consiste en reproducir la música de "KPop Demon Hunters" , "desde las 7:00 A.M. hasta las 7:30 P.M.". Esto se debe a que su hija Louise, de 5 años, es tan fan de la película que "está fuera de control".

La actriz confesó que a ella también le gusta la cinta animada y la música de "HUNTR/X", el grupo ficticio de estrellas kpop que también combaten el mal; incluso admite que de todos modos sería fan si no tuviera una hija pequeña. "Ha capturado la imaginación de una manera que casi me recuerda a cuando era chica y estaban de moda las Spice Girls", aseguró.

Emma Stone también platicó que, en general, se considera una fan del kpop. Una de sus mejores experiencias relacionadas con este género musical fue en 2019, cuando fungió como anfitriona en "Saturday Night Live"; en aquella ocasión BTS fueron los invitados musicales y tuvo oportunidad de conocerlos. "La gente durmió en las calles para conseguir boletos para el programa. Fue impresionante".

Por su trabajo en la cinta "Bugonia", de Yorgos Lanthimos, Emma Stone está nominada en los Premios Oscar 2026 como Mejor Actriz. En total ya suma 5 nominaciones en los premios de la Academia y ha ganado dos veces: por "Poor things" (2023) y por "La La Land" (2016).

"KPop Demon Hunters" ha arrasado en la temporada de premios y compite por dos Oscars: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

