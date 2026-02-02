“KPop Demon Hunters” PIERDE en una categoría principal de los Grammys 2026, pero también HACE HISTORIA

El equipo de talentosos artistas detrás de "KPop Demon Hunters" tuvo una noche agridulce en los Grammys 2026 . Perdió ante Billie Eilish en la categoría de Canción del Año , pero hizo historia en otra categoría al tener la primera canción de kpop que gana en esta premiación.

El tema "Golden", de la cinta "KPop Demon Hunters", estaba nominada a Canción del Año, pero la ganadora resultó "Wildflower" de Billie Eilish.

Por otro lado, esa misma canción se acaba de convertir en la primera de kpop que tiene un Grammy. Esto fue en la categoría de Mejor Canción Escrita para una Producción Audiovisual.