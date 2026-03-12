¿En riesgo los premios Oscar 2026? La ceremonia incrementa su seguridad por este preocupante aviso del FBI

El día de hoy miércoles 11 de marzo se inauguró la puesta de la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2026, en donde estuvo presente el conductor de la ceremonia 98 Conan O'Brien. Sin embargo algo que se robó la atención de los medios presentes en el Dolby Theatre fue la increíble seguridad que había en los alrededores del recinto, y es que de acuerdo a la organización de los Oscar el FBI habría advertido a la policía de California de que había posibilidad de que hubiera un ataque con aviones no tripulados mandados por Irán.

De acuerdo al anuncio que dieron los del FBI pusieron en alerta a todo California ya que podrían estar esperando represalias a las acciones militares de Estados Unidos contra Irán. Durante la inauguración de la alfombra roja estuvo presente el productor ejecutivo Raj Kapoor, encargado de la organización de los premios y dio un comunicado que se dio a conocer a través de Variety:

"Siento que en este programa, tenemos uno de los mejores equipos en el negocio en todos los aspectos, y eso se reduce a nuestro equipo de seguridad. (...) Queremos que todos se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se traduzca, y eso realmente se reduce a nosotros con esta relación muy estrecha, y tenemos un equipo de apoyo completamente diferente. Es algo que no tomamos a la ligera y asumimos mucha responsabilidad".

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero es prácticamente seguro que tanto la alfombra roja como la entrega de premios se llevará con normalidad.

Conan O’Brien en la inauguración de la Alfombra Roja de los Oscars 2026 |Crédito: Getty Images

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026 y dónde verlos desde México?

La ceremonia de premiación de los Oscar 2026 es el próximo domingo 15 de marzo, y podrás disfrutar toda la transmisión totalmente gratis a las 4:00 p.m. por Azteca 7 y nuestro sitio web.