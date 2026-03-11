Premios Oscar 2026: Conan O’Brien INAUGURA la Alfombra Roja de los Oscars, ¿pero sabías que su color no es realmente rojo? Conoce todas las curiosidades sobre la alfombra de La Academia

Este miércoles 11 de marzo el reconocido presentador de televisión estadounidense Conan O'Brien, quien también será presentador de la edición número 98 de los Premios Oscar en 2026 ayudó a desplegar la icónica alfombra roja por la que pasarán todos los nominados a alguna categoría así como diversas estrellas del medio del entretenimiento, cine y música.

Conan O'Brien fue la presencia perfecta para acompañar este espectáculo, pues el presentador además de darle el toque característico de humor al momento también se acostó sobre la alfombra, hecho que muchos fotógrafos pudieron capturar.

Inauguración de la alfombra roja de los Oscars 2026 |Crédito: Getty Images

5 curiosidades sobre la Alfombra Roja de los Oscars que no conocías

En esta ocasión te contaremos algunos datos sobre la famosa Alfombra Roja de los Premios Oscar, ya que a lo largo del tiempo ha tenido algunos cambios.

No, la alfombra roja no surgió por primera vez en Hollywood sino en la antigua Grecia, específicamente en la obra de Esquilo "Agamenón", pues fue cuando la alfombra de este color se presentó como un símbolo de poder cuando Clitemnestra y Agamenón caminaron por un "sendero rojo”, lo que significó dos cosas: prestigio y divinidad. Color: Tradicionalmente, desde 1961, la Alfombra Roja de los Oscar había sido en tono carmesí intenso o rojo. Sin embargo, en la edición número 95 el color cambió a champán o arena. Luego de ese cambio el color rojo tradicional volvió en 2024.



Conan O’Brien en la inauguración de la Alfombra Roja de los Oscars 2026 |Crédito: Getty Images

Actualmente la alfombra roja de los Oscar representa uno de los espacios para la alta costura pues en 1970 Edith Head dijo: “En los premios de la Academia se va a ver el mayor desfile de moda del mundo”.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los Premios Oscar 2026 desde México?

El próximo domingo 15 de marzo podrás disfrutar de los Premios Oscar 2026 a partir de las 4:00 pm a través de la señal de Azteca 7, sin embargo también podrás ver este evento de forma completamente gratuita en el sitio web de Azteca 7.