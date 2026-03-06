FILTRAN votaciones finales para Mejor Actor en los Oscar 2026: este nombre se posiciona como el favorito

Este 15 de marzo el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar la noche más importante del cine: los Premios Oscar 2026. A escasos días de que se lleve a cabo la ceremonia, se filtran las votaciones finales y la tendencia SORPRENDE. A continuación, te compartimos quién se posiciona cómo el FAVORITO para ganar en la categoría de Mejor Actor, una de las más imprescindibles, hasta el momento.

Premios Oscar 2026: filtran votaciones finales; este nombre se posiciona como el favorito para ganar Mejor Actor

Según revelaron algunos votantes de manera anónima para Variety, tras ganar el SAG Award la semana pasada, Michael B. Jordan (Sinners) se ubica - por mucho - como el favorito para ganar en la categoría de Mejor Actor. De resultar así, la estrella se llevaría la PRIMERA estatuilla dorada en la historia de su carrera.

Si bien Jordan lleva la delantera, los votantes revelaron que un número significativo de votos también estuvo dirigido para Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), quien podría dar la SORPRESA de la noche, pues éste no ha ganado ningún galardón en la temporada de premios, pese a recibir múltiples nominaciones. Por su lado, Ethan Hawke (Blue Moon) también se posiciona como un contendiente fuerte para Jordan; mientras que los nombres de Timothée Chalamet (Marty Supreme) y Wagner Moura (The Secret Agent) no muestran un gran apoyo, a diferencia de sus contrincantes.

Teniendo en cuenta la filtración, el panorama ha dado un giro de 180°. Al inicio de la temporada de premios, Timothée Chalamet se posicionaba como el favorito por excelencia. No obstante, todo parece indicar que su campaña no fue del agrado de muchos. A eso hay que sumarle el reconocimiento que ha ido ganando Sinners en las últimas entregas de premios. De hecho, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan rompió récords al recibir 16 nominaciones por parte de la Academia.

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026? Así puedes seguir la ceremonia EN VIVO y GRATIS

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja comenzará a las 4:00 p.m. El evento podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7 y nuestro sitio web oficial, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y la lista de ganadores en tiempo real.