SAG Awards 2026: Lista COMPLETA y OFICIAL de todos los ganadores a los premios de los Actor Awards
Los premios del Sindicato de Actores, ahora renombrados como los Actor Awards, reconoce a las mejores actrices y actores del año, conoce aquí la lista completa de ganadores a los SAG Awards 2026.
Los SAG Awards 2026, renombrados hace pocos meses como los Actor Awards, se celebran hoy domingo 1 de marzo para reconocer lo mejor del mundo de la actuación en el año. Recordemos que estos premios no solo reconocen a los actores y actrices de películas, si no también aquellos que aparecen en series y miniseries.
La ceremonia es conducida por la actriz Kristen Bell, quien regresa por tercera ocasión al escenario de los Actor Awards. Además hay presentadores que van desde Jacob Elordi, Jenna Ortega, Andy Garcia o Viola Davis.
Te puede interesar: Sigue EN VIVO los SAG Awards 2026 y entérate de lo último en los premios
Lista completa de ganadores de los SAG Awards 2026
La siguiente lista de actores, actrices y reparto nominados será actualizada totalmente EN VIVO, resaltando en negritas al ganador o ganadora de la noche en los Actor Awards 2026.
Mejor Casting en una Película
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Una batalla tras otra"
- "Sinners"
Mejor Actriz Principal
- Jessie Buckley ("Hamnet")
- Rose Byrne ("If I had legs I'd kick you")
- Kate Hudson ("Song Sung Blue")
- Chase Infiniti ("Una batalla tras otra")
- Emma Stone ("Bugonia")
Mejor Actor Principal
- Timothée Chalamet ("Marty Supreme")
- Leonardo DiCaprio ("Una batalla tras otra")
- Ethan Hawke ("Blue Moon")
- Michael B. Jordan ("Sinners")
- Jesse Plemons ("Bugonia")
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A'zion ("Marty Supreme")
- Ariana Grande ("Wicked: For Good")
- Amy Madigan ("Weapons")
- Wunmi Mosaku ("Sinners")
- Teyana Taylor ("Una batalla tras otra")
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro ("Una batalla tras otra")
- Miles Caton ("Sinners")
- Jacob Elordi ("Frankenstein")
- Paul Mescal ("Hamnet")
- Sean Penn ("Una batalla tras otra")
Mejor Ensamble en una Serie de Drama:
- "The Pitt"
- "The Diplomat"
- "Landman"
- "Severance"
- "The White Lotus"
Mejor Actriz en Serie de Drama
- Britt Lower ("Severance")
- Parker Posey ("The White Lotus")
- Keri Russell ("The Diplomat") - GANADORA
- Rhea Seehorn ("Pluribus")
- Aimee Lou Wood ("The White Lotus")
Mejor Actor en Serie de Drama
- Noah Wyle ("The Pitt")
- Sterling K. Brown ("Paradise")
- Billy Crudup ("The Morning Show")
- Walton Goggins ("The White Lotus")
- Gary Oldman ("Slow Horses")
Mejor Ensamble en una Serie de Comedia
- "Only Murders in the Building"
- "The Studio"
- "Abbott Elementary"
- "The Bear"
- "Hacks"
Mejor Actriz en Serie de Comedia
- Kathryn Hahn ("The Studio")
- Catherine O'Hara ("The Studio") - GANADORA
- Jenna Ortega ("Wednesday")
- Jean Smart ("Hacks")
- Kristen Wiig ("Palm Royale")
Mejor Actor en Serie de Comedia
- Ike Barinholtz ("The Studio")
- Adam Brody ("Nobody Wants This")
- Ted Danson ("A Man on the Inside")
- Seth Rogen ("The Studio") - GANADOR
- Martin Short ("Only Murders in the Building")
Mejor Actriz en Película para Televisión o Serie Limitada
- Sarah Snook ("All her Fault")
- Claire Danes ("The Beast in me")
- Erin Doherty ("Adolescence")
- Christine Tremarco ("Adolescence")
- Michelle Williams ("Dying for Sex") - GANADORA
Mejor Actor en Película para Televisión o Serie Limitada
- Jason Bateman ("Black Rabbit")
- Owen Cooper ("Adolescence")
- Stephen Graham ("Adolescence")
- Charlie Hunnam ("Monster: The Ed Gein Story")
- Matthew Rhys ("The Beast in Me")
Mejor Ensamble de Stunts en Película
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Mission Impossible: The Final Reckoning" - GANADORA
- "Una batalla tras otra"
- "Sinners"
Mejor Ensamble de Stunts en Serie de Televisión
- "Andor"
- "Landman"
- "The Last of Us" - GANADORA
- "Squid Game"
- "Stranger Things"