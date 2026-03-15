¡Guillermo del Toro tiene a su favorita! El director de Frankenstein confirma qué película apoya en los Premios Oscar 2026

Hoy son los Oscar en su edición 98, la ceremonia de premios de este 2026 tiene como nominados a Guillermo del Toro, el mexicano que en repetidas ocasiones ha puesto en alto el nombre de México a nivel internacional. Si bien el originario de Jalisco no resultó nominado como Mejor Director, sí cuenta con una nominación directa en la categoría de Mejor Guion Adaptado, pues estuvo dentro del equipo que pasó Frankenstein del libro al guion cinematográfico.

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Y en esta ocasión Del Toro no dudó en dejar en claro cuál es la película que apoya durante esta temporada de premios, y no, no es ni Hamnet, ni Una Batalla Tras Otra o Sinners, se trata nada más ni nada menos que de El Agente Secreto, la película de Brasil que se ha posicionado como una de las favoritas tanto en categorías de Película Internacional como en Mejor Actor, gracias al trabajo de Wagner Moura.

"Una vez más, que Brasil haga historia mañana", fue lo que publicó el director.

Once more- May Brazil make history tomorrow. — Guillermo del Toro (@RealGDT) March 14, 2026

¿Cuántas nominaciones obtuvo Frankenstein en los Oscar 2026?

Frankenstein, protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi es una fuerte contendiente en categorías técnicas. Para los premios Oscar 2026 esta cinta obtuvo un total de 9 nominaciones:



Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro)

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Película

Mejor Sonido

Si bien las probabilidades de que Elordi gane como Mejor Actor de Reparto son bajas, es de celebrarse que la película de Guillermo del Toro esté presente en la ceremonia 98 de los Oscar.

¿Dónde ver gratis los Oscar 2026?

Los premios Oscar 2026 serán transmitidos totalmente GRATIS y EN VIVO a través de la señal de Azteca 7, y también por nuestro sitio web. Los horarios oficiales para la entrega de hoy 15 de marzo son:

