La espera terminó y por fin este 15 de marzo se llevarán a cabo Los Premios Oscar 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. En Azteca 7 podrás disfrutar en vivo y completamente gratis minuto a minuto de esta premiación. A continuación te decimos cómo.

¿En dónde ver los Premios Oscar 2026 en streaming totalmente GRATIS y EN VIVO?

A partir de las 4: 00 pm (Hora centro de la Ciudad de México) se podrá ver la premiación a través del sitio web de Azteca 7; o bien, descargando la aplicación TV Azteca en Vivo, la cual es completamente gratis, ahí tendrás todos los detalles de Los Premios Oscar 2026, minuto a minuto de todo lo que esté ocurriendo. Por otra parte, también podrás disfrutar la premiación a través de la señal televisiva de Azteca 7.

¿A qué hora inician los Premios Oscar 2026?

La alfombra roja dará inicio a las 4:00 pm de la tarde (Hora en Ciudad de México). Sin embargo, la ceremonia oficial comenzará a partir de las 5: 00 pm por lo que es recomendable que te conectes a nuestro sitio web, aplicación o señal televisiva a tiempo para que no te pierdas ningún detalle de los premios otorgados por La Academia a lo mejor del cine.

¿Quiénes serán los presentadores de los Premios Oscar 2026?

En esta ocasión el reconocido comediante Conan O'Brien será el host de la ceremonia. Sin embargo, diversos talentos forman parte también de la lista de presentadores como:

Javier Bardem

Pedro Pascal

Zoe Saldaña

Priyanka Chopra Jonas

Kieran Culkin

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Anne Hathaway

Chase Infiniti

Mikey Madison

Paul Mescal

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Gwyneth Paltrow

Maya Rudolph

Rose Byrne

Nicole Kidman

Jimmy Kimmel

Delroy Lindo

Ewan McGregor

Wagner Moura

Bill Pullman

Lewis Pullman

Channing Tatum

Sigourney Weaver

Matt Berry

¿Qué cintas están nominadas como “Mejor Película” en los Premios Oscar 2026?

Cinco películas se encuentran nominadas en esta categoría, las cuáles son: Sinners (la cuál ha roto records consolidándose como la película con más nominaciones en la historia ya que cuenta con 16), One Battle After Another (cinta con 13 nominaciones), Frankenstein, Marty Supreme, y Sentimental Value (las cuales tienen 9 nominaciones cada una).