¿Ya hay película ganadora en los Oscar 2026? FILTRAN votos finales en la categoría de Mejor Película

A poco más de una semana de que se entreguen los Oscar 2026, la intriga por conocer los ganadores va creciendo. Una publicación especializada ha filtrado algunos votos anónimos, los cuales dan pistas importantes de los que podrían ser resultados finales. Esto incluye la categoría de Mejor Película.

Recordemos que están nominadas 10 cintas: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Una batalla tras otra", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Sinners" y "Train dreams".

¿Qué es lo que el público no ve en la cobertura de los Premios Oscar? Pamela Cortés responde

La batalla por Mejor Película en los Oscar 2026 solo tiene 2 contendientes, según votos filtrados

Según una investigación realizada por la revista Variety, en la cual consultaron a votantes anónimos de la Academia, en la carrera por Mejor Película solo hay dos contendientes reales: "Sinners" y "Una batalla tras otra". Son las opciones más votadas, a tal punto que es difícil considerar otra cinta que sea competencia.

Algo que la publicación especializada resalta es la psicología de los votantes. En al menos 6 conversaciones con miembros votantes de la Academia, respondieron que habían votado por "Sinners", pero consideraban que ganará "Una batalla tras otra". Esto parece hablar de un voto definido como "instintivo", más que por el consenso.

Por otro lado, algunas de las cintas nominadas por Mejor Película fueron las últimas que muchos votantes vieron y Variety incluso las comparó con las tareas escolares dejadas hasta la última hora. Se trata de "Valor sentimental", "Hamnet" y "El agente secreto"; aunque esto no define resultados finales, no se puede descartar completamente que sea un factor en juego para algunos votantes.

En la categoría de Mejor Película para los Oscar 2026, una de las mayores sorpresas fue la presencia de "F1". Incluso se cuestionó si esta taquillera cinta de acción merecía estar en la terna principal de la noche. Sin embargo, uno de los votantes anónimos consultados sí votó por ella y hasta declaró que hubiera votado por Joseph Kosinski (a cargo de "F1") por Mejor Director si estuviera en la terna.