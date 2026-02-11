Guillermo del Toro PROTAGONIZA la foto oficial para los nominados a los Premios Oscar 2026

Como cada año, los nominados a los Premios Oscar 2026 se reunieron en un almuerzo para agasajarlos antes de la ceremonia de entrega, para la cual falta poco más de un mes. Ahí estuvo Guillermo del Toro, quien quedó justo al centro de la foto oficial.

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 10: In this handout photo provided by The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, |Crédito: Getty Images

Qué es el almuerzo para nominados a los Premios Oscar

Conocido oficialmente como Oscars Luncheon, este almuerzo para los nominados al Oscar se lleva a cabo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (el cual, por cierto, también es la sede anual de los Golden Globes). Casi todos los competidores acuden para conocerse, formar nuevas conexiones y felicitarse entre sí.

Como explica Variety, los nominados son acomodados al azar para invitar a conocer nuevos colegas. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en las entregas de premios, aquí las mesas no están organizadas por película y todos están "revueltos". El ambiente es relativamente casual porque no hay entrevistas oficiales ni están los publicistas, a menos que cada celebridad invite al suyo de manera personal.

También es importante recordar que no solamente hay celebridades nominadas, sino que en los Premios Oscar se reconoce el trabajo de fotógrafos, editores y directores de casting, por mencionar ejemplos.

