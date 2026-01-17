Oscars bajo la lupa: El iceberg de terror de Hollywood y las películas marcadas por la tragedia

Como cada año, los Premios Oscar se celebran para celebrar lo mejor del séptimo arte, pero detrás de la glamurosa alfombra roja, existen historias que podrían sorprender a más de uno, ya sea por lo fascinante, las “coincidencias que las cubren”, el miedo, las tragedias, y la polémica que las rodean. Por ello ahora te presentamos un iceberg de terror sobre aquellas películas de Hollywood.

Lejos de teorías conspirativas, estos casos están documentados y forman parte de la historia oficial de la industria cinematográfica:¿Conoce algunos de los misterios que rodean a grandes producciones de Hollywood?

Películas y misterios reales del iceberg de Hollywood

El Exorcista – William Friedkin (1973)

Uno de los filmes más conocidos es El Exorcista, filme en el que ocurrieron incendios inexplicables en el set, donde solo quedó intacta la habitación de Regan. Así mismo se registraron accidentes y fallecimientos de técnicos y miembros del elenco tras su estreno.

Poltergeist – Tobe Hooper (1982)

Otro de los filmes mejor documentados fue Poltergeist, filme en donde cuatro actores relacionados con la saga fallecieron en circunstancias trágicas, incluyendo a Heather O’Rourke, protagonista infantil, lo que dio origen a la llamada “maldición Poltergeist”.

El Cuervo – Alex Proyas (1994)

Uno de los casos más polémicos, fue la accidental muerte de Brandon Lee en el set, tras recibir un disparo real por un fallo en el manejo de utilería. Este caso impactó de tal manera que incluso obligó a cambiar los protocolos de seguridad de la industria.

Rosemary’s Baby – Roman Polanski (1968)

Sin duda, Rosemary’s Baby, quedó marcada tras el asesinato de Sharon Tate, esposa de Polanski, a manos de la secta de Charles Manson un año después del estreno.

Apocalypse Now – Francis Ford Coppola (1979)

Este fue uno de los rodajes más caóticos jamás registrados, en donde se destruyeron sets, Martin Sheen sufrió un infarto y Coppola confesó haber considerado el suicidio por la presión del proyecto.

The Twilight Zone: The Movie – John Landis (1983)

El filme se vio involucrado en diversas polémicas tras un accidente con un helicóptero que provocó la muerte de tres actores, incluidos dos menores.

Jaws – Steven Spielberg (1975)

En este filme, fallas constantes con el tiburón mecánico provocaron varios retrasos en la producción, disparando el presupuesto y generando un estrés extremo que quedó documentado por el propio director.

Rebel Without a Cause – Nicholas Ray (1955)

Pocas semanas antes del estreno, falleció James Dean en un accidente automovilístico, lo que le valió el título como un símbolo trágico del Hollywood clásico.

The Omen – Richard Donner (1976)

La avioneta del elenco fue alcanzada por rayos, el hotel donde se hospedaban explotó y diversos técnicos sufrieron diversos accidentes.



A Clockwork Orange – Stanley Kubrick (1971)

Este filme fue retirado voluntariamente del Reino Unido tras ser fuertemente vinculado a crímenes imitativos, hechos confirmados por la propia Warner Bros.

Titanic – James Cameron (1997)

Durante el filme de este clasico, parte del equipo fue intoxicado con PCP en una comida durante el rodaje, incidente que quedó documentado por la policía canadiense.



The Passion of the Christ – Mel Gibson (2004)

Durante la filmación, Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo, lo que le provocó múltiples lesiones físicas.

El lado oscuro detrás del glamour de los Oscar

Algunos de estos casos demuestran que lo que se ve en pantalla no solo se construye con ambición de contar historias y ganar premios, sino también con riesgos, tragedias y decisiones que marcaron a más de una generación.