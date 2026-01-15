¿En qué orden se revela la lista de nominados a los Oscars 2026? Así será el anuncio de las nominaciones

La noche más importante del cine está por llegar: la gala de los Premios Oscar, también conocidos como Oscars. Si bien aún falta algún tiempo para la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS, por sus siglas en inglés) dará a conocer la lista de nominados este jueves 22 de enero, y aquí te tenemos todos los detalles de la ceremonia, para que no te pierdas ni un sólo instante.

¿A qué hora se revela la lista de nominados a los Oscars 2026?

La lista de nominados a la 98a edición de los Premios Oscar se dará a conocer a través de una breve ceremonia, celebrada en el Teatro Samuel Goldwyn, el próximo jueves 22 de enero. La gala dará inicio en punto de las 7:30 a.m. (hora de México) / 5:30 a.m. (hora del Pacífico) y tendrá una duración aproximada de 25 minutos.

¿En qué orden anuncian las nominaciones a los Premios de la Academia? Estas son todas las categorías por anunciar

Si bien no existe un orden específico al momento de revelar las nominaciones, la ceremonia se dividirá en dos bloques. El anuncio del primer bloque comenzará a las 7:30 a.m., mientras que el segundo dará inicio a las 7:41 a.m., tras un breve corte. Estas son las categorías que se anunciarán en cada bloque:

Bloque 1 | 7:30 a.m.



Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Cortometraje Animado

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Cortometraje de live-action

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Música (Banda Sonora original)

Mejor Guion Adaptado

Mejor Guion Original

Bloque 2 | 7:41 a.m.



Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Película Animada

Mejor Película

Mejor Elenco

Mejor Fotografía

Mejor Director

Mejor Largometraje Documental

Mejor Cortometraje Documental

Mejor Edición

Mejor Película Extranjera

Mejor Canción Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido

Mejores Efectos Visuales

¿Quiénes presentarán a los nominados de los Oscars 2026?

Los encargados de anunciar los nominados a la 98a edición de los Premios de la Academia serán los actores Danielle Brooks, de “Peacemaker”, y Lewis Pullman, de “Thunderbolts”.

¿Cómo y dónde ver la revelación de nominados a la 98a entrega de los Premios Oscar?

Si deseas seguir el anuncio de nominados completamente en vivo y de manera gratuita, sintoniza la señal de Azteca 7. Si no tienes televisión o simplemente prefieres el streaming, también puedes ver la ceremonia en el sitio web oficial de Azteca 7 y en la app de TV Azteca en Vivo. En la página web de Azteca 7 también podrás encontrar las últimas noticias con relación a la temporada de premios.

¿Cuándo son los Premios Oscar? Fecha y hora

Los Premios Oscars 2026 se celebrarán hasta el domingo, 15 de marzo, en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia dará inicio en punto de las 6:00 p.m. y también podrá seguirse en vivo por Azteca 7.