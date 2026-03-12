Estamos a escasas horas de que se lleve a cabo la noche más importante del cine: los Premios Oscar 2026. Nuestro querido host, Javier Ibarreche, ya se encuentra en Los Ángeles, California, con toda la previa de la gala. A través de un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido cuenta lo que nadie te dice de los Premios y muestra cómo luce la alfombra a horas del evento.

Lo que nadie te cuenta de los Oscar: Javier Ibarreche muestra cómo luce la alfombra a escasas horas de los Premios

Por cuarto año consecutivo, Javier Ibarreche se une a la cobertura de los Premios Oscar en Azteca 7. El reconocido influencer ya se encuentra en el corazón de Los Ángeles, donde compartió imágenes de la alfombra y las columnas que rodean el lugar. Cada una de ellas cuenta con los nombres marcados de las cintas que han ganado Mejor Película a lo largo de casi 100 años de premios. En total, el lugar está compuesto por 12 columnas, con 12 espacios cada una. Bajo esta línea, sólo hay espacio para 144 títulos, es decir, hasta la ganadora del 2071. ¿Qué pasará después? ¡Sólo la Academia lo sabe! Mientras tanto, te compartimos el recorrido de nuestro host:

Así fue la primera vez que Javier Ibarreche cubrió los Premios Oscar en Azteca 7

En el audiovisual compartido por Ibarreche, el creador de contenido hace énfasis en cómo año con año su recorrido inicia en tales columnas, pues le gusta recordar los espacios que estaban vacíos la primera vez que cumplió el sueño de cubrir la noche más importante del cine. “Tres de esos espacios que hoy tienen películas estaban vacíos la primera vez que vine, y fui testigo del momento que fueron asignados”, escribió el influencer en la descripción del video.

Previo a su vuelo a Los Ángeles, Javier se sinceró con Azteca 7 sobre cómo fue aquella primera vez cubriendo los Premios Oscar en 2023 y habló sobre aquel emblemático encuentro con Jamie Lee Curtis. “Definió mi vida”, aseguró. Aquí sus palabras:

Javier Ibarreche recuerda su primera vez en los Premios Oscar y habla sobre su encuentro con Jamie Lee Curtis: “Definió mi vida”

¿Cómo y dónde ver los Oscar GRATIS y EN VIVO? Así puedes seguir los Premios de la Academia

No te pierdas la 98a entrega de los Premios Oscar este domingo, 15 de marzo, EN VIVO y GRATIS por Azteca 7. La transmisión en televisión arranca en punto de las 4:00 p.m., desde la alfombra roja en el Dolby Theatre; mientras que la gala inicia a las 5:00 p.m. También podrás encontrar un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y la lista de ganadores en tiempo real en nuestro sitio web oficial. Además de Javier Ibarreche, nuestros hosts de este año incluyen a Linet Puente, Ricardo Casares y Pamela Cortes.