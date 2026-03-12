La Academia anuncia importante cambio en los Premios Oscar 2026 a escasos días de la ceremonia

La noche más importante del cine llegó. Este domingo, 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, albergará la 98a edición de los Premios Oscar. A escasos días de la ceremonia, los showrunners de la Academia, Raj Kapoor y Katy Mullan, han anunciado un IMPORTANTE cambio para la gala de 2026. Aquí te contamos de qué se trata.

Anuncian importante cambio para la ceremonia de los Premios Oscar 2026

A través de una exclusiva para Variety, Raj Kapoor y Katy Mullan, showrunners de los Premios Oscar 2026, dieron a conocer que el In Memoriam de este año durará más de lo normal debido a la gran cantidad de figuras que partieron en los últimos 12 meses; entre las que destacan nombres como Diane Keaton, Robert Duvall y Diane Ladd, por mencionar algunos.

“Hemos tenido un año increíblemente duro de pérdidas”, asegura Mullan. “Muchos titanes del cine han fallecido, y hay muchísima gente que se preocupa profundamente por muchas de las personas a las que rendiremos homenaje. Esto ha requerido mucha conversación, mucha reflexión, y continuará durante toda la serie”, agrega la productora, poco antes de revelar que el segmento de este año se extenderá de manera considerable.

Pero eso no es todo, pues los showrunners revelan que cada detalle del In Memoriam - desde los gráficos y el orden hasta la ubicación de los títulos - ha sido cuidado y planeado a la perfección para dar ese gran último adiós como se debe.

“El equipo que crea la película trabaja casi todo el tiempo hasta el estreno, porque hay muchísimos cambios y revisiones. Es una oportunidad para que la gente se despida. Es una oportunidad para que vuelvan a ver a algunas de sus personas favoritas, y es un recuerdo. No lo tomamos a la ligera”, agregan.

The #Oscars will air an extended version of the In Memoriam segment this year:



“We’ve had an incredibly tough year of losses,” producer Katy Mullan tells Variety. “So many cinema titans have passed away, and there are so many people who care so deeply for a lot of the people… pic.twitter.com/mLLmAR0HNL — Variety (@Variety) March 11, 2026

¿Qué más se puede esperar para los Premios de la Academia este 15 de marzo?

Cada detalle de los Premios Oscar 2026 ha sido planeado minuciosamente. Para este año, la contienda está verdaderamente reñida en categorías como Mejor Actor o Mejor Película. Bajo este contexto, y con el objetivo de aportar una mayor tensión competitiva, todo ha sido perfectamente calculado: desde la ubicación de los presentadores hasta el orden de las categorías.

"Queremos que todos estén expectantes porque están interesados en los resultados. Este año parece una carrera de caballos. Cualquiera puede ganar", añaden los showrunners.

Premios Oscar 2026: ¿A qué hora empieza la ceremonia y la alfombra roja?

La 98a edición de los Premios Oscar dará inicio en punto de las 5:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la alfombra roja comenzará desde un par de horas antes.

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026 GRATIS y EN VIVO?

Los Premios Oscar 2026 podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través de Azteca 7. Ya sea que sintonices nuestro canal en televisión o visites nuestro sitio web, donde llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y la lista de ganadores en tiempo real. La transmisión en televisión inicia en punto de las 4:00 p.m. EN VIVO desde la alfombra roja del Dolby Theatre. ¿Nuestros hosts de este año? Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortes.