Actor de “Marty Supreme” confiesa que APOSTÓ a que Timothée Chalamet ganará Mejor Actor, en la alfombra roja de los Oscar 2026

A pesar de las polémicas, Timothée Chalamet todavía tiene mucha gente de su lado en la carrera por el Oscar 2026. El empresario canadiense Kevin O'Leary, quien interpretó a "Milton Rockwell", confesó en plena alfombra roja que apostó mil dólares a favor del actor francoestadounidense, quien compite como Mejor Actor.

"Es un gran tipo", dijo O'Leary cuando en la alfombra roja de los Oscar le preguntaron qué pensaba sobre Chalamet. Inmediatamente después dejó claro que acababa de apostar que él ganaría, porque la votación para los premios de la Academia terminó antes de que se desatara la polémica en su contra.

Quién es Kevin O'Leary, el empresario que apostó a que Timothée Chalamet ganará

Aunque no es precisamente conocido en Latinoamérica, Kevin O'Leary es un famosísimo empresario canadiense que ha participado en múltiples reality shows. Si bien sus negocios no se relacionan directamente con el entretenimiento, sí se ha convertido en una figura altamente mediática en las últimas dos décadas; incluso se le compara frecuentemente con Donald Trump y ha apoyado algunas de sus políticas económicas.

"Marty Supreme" es la primera película que cuenta con la participación como actor de Kevin O'Leary. Interpreta a un millonario llamado Milton Rockwell que termina siendo antagonista del jugador de ping-pong que encarna Timothée Chalamet. Sin ser actor profesional ni tener experiencia previa, su trabajo fue bien recibido por la crítica e incluso hay quienes pensaban que tendría una nominación al Oscar como Actor de Reparto, según recalca el diario The Globe and Mail.

¿La polémica de Timothée Chalamet fue antes de las votaciones para los Oscar 2026?

La ronda final de votaciones para los Oscar 2026 terminó el 5 de marzo, mientras la conversación de Timothée Chalamet con Matthew McConaughey (en la cual hizo sus polémicos comentarios sobre el ballet y la ópera) ocurrió el 21 de febrero. Esto quiere decir que las cosas que dijo el francoestadounidense técnicamente sí pudieron haberlo afectado en la carrera por el premio de la Academia.

No obstante, la controversia inició en los primeros días de marzo, por lo que es posible que muchos votantes no se hayan enterado hasta después.