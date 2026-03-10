“Marty Supreme": dónde ver la polémica película de Timothée Chalamet, nominada a 9 Premios Oscar 2026

Estamos a unos días de descubrir si en los Oscar 2026 Timothée Chalamet logrará llevarse su primera estatuilla dorada de la Academia, luego de haber sido nominado 3 veces como actor y hecho historia al convertirse en el intérprete más joven con este récord. Por si esa expectativa no fuera suficiente, está toda la polémica que rodea a "Marty Supreme", la película protagonizada por el francoestadounidense.

La cinta dirigida por Josh Safdie está compitiendo por Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Casting, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción.

Dónde ver "Marty Supreme", la película con 9 nominaciones al Oscar 2026

Actualmente, la plataforma que te permite ver "Marty Supreme" en México es Amazon Prime Video. Sin embargo, para disfrutarla debes pagar 149 pesos adicionales a tu suscripción regular. Además, todavía está en algunas salas de cine de la Ciudad de México, con horarios limitados.

Es muy probable que en los próximos meses la cinta llegue a otras plataformas de streaming sin necesidad de pagar cargos adicionales. Si la cinta tiene una buena cantidad de triunfos en los Oscar 2026, también habría una fuerte probabilidad de que tuviera un breve reestreno en algunos cines mexicanos.

De qué trata "Marty Supreme"

La película sigue a un jugador de ping pong y estafador llamado "Marty Mauser", cuya historia está ligeramente basada en la vida del jugador estadounidense Marty Reisman. Podemos ver sus intentos de alcanzar la grandeza en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York, mientras apreciamos sus rasgos narcisistas, ansiosos, impulsivos, su drama personal y la gente a la que defrauda mientras persigue la fama.

