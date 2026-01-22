KPop Demon Hunters: estas son las impresionantes canciones que compiten contra HUNTR/X en los Oscar 2026

KPop Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop, en español) logró dos nominaciones en los Premios Oscar 2026, en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”, interpretada por la banda ficticia HUNTR/X, creada especialmente para la película. La noticia desató la emoción entre los fans, aunque también generó incertidumbre por las fuertes competidoras en la misma categoría. Por eso, aquí te decimos cuáles son todas las impresionantes canciones que debes escuchar antes de la ceremonia.

Las principales competidoras a Mejor Canción Original son:

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied to You” – Sinners

“Train Dreams” – Train Dreams

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Sweet Dreams of Joy” – Vivia Verdi!

En ese sentido, si tomamos en cuenta que “Golden” ya se llevó el premio en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro 2026, en la misma categoría, es posible que en los Oscar ocurra algo similar. Sin embargo, la respuesta final llegará hasta el día de la premiación, el próximo 15 de marzo.

Este es el significado de la canción “Golden” de KPop Demon Hunters

La canción “Golden” de KPop Demon Hunters es interpretada por Ejea, Audrey Nuna y Rei Ami, bajo la banda ficticia HUNTR/X. Su éxito radica en la poderosa historia que hay detrás: un mensaje cargado de esperanza, fuerza y valentía. Se trata de un himno de empoderamiento y transformación personal, una etapa que también viven las protagonistas dentro de la película.

La letra narra un proceso emocional que va desde sentirse invisible y fragmentado por dentro, hasta descubrir el propio valor y brillar con confianza. Dentro de KPop Demon Hunters, la canción marca el momento clave en el que las protagonistas revelan sus deseos más profundos, conectan con su fortaleza interna y se comprometen con su destino.

Las creadoras del tema confesaron a la BBC que no imaginaron que la canción alcanzaría el éxito que tiene hoy. Sin embargo, los frutos han llegado poco a poco, reflejados en su paso por distintas ceremonias de premios y, sobre todo, en esta nominación que la coloca entre lo mejor del cine.